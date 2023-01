Tania Rincón se sinceró sobre la pérdida de su bebé: “Tenía mucho miedo de volverme a embarazar”

La integrante de "Hoy" perdió un bebé (Foto: Instagram/@taniariin)

Tania Rincón es una de las conductoras favoritas de los matutinos mexicanos, pues su paso por TV Azteca y actualmente en Televisa la ha posicionado como una de las consentidas de los mañaneros donde los espectáculos son el tema central. Aunque presentar no es sinónimo de formar parte de las noticias, la presentadora se sinceró sobre uno de los momentos más delicados de su vida: la pérdida de su bebé.

La integrante de Hoy fue la nueva estrella invitada de Yordi Rodado, para el canal La Entrevista, motivo por el que, como era de esperarse, las controversias y experiencias más personales han quedado al descubierto, pues el ex presentador de Otro Rollo ha conseguido fama de hacer de cada charla una polémica confesión de su vida personal que difícilmente es olvidado por su público.

Años atrás la presentadora aseguró que la oportunidad de convertirse en madre y la extracción de su matriz ocurrió en un momento complicado de su vida personal, aunque los cambios fueron significativos para ella: mayores ofertas laborales, participaciones especiales en programas de televisión y la oportunidad de trabajar en el matutino más visto de San Ángel.

A la conductora le daba miedo volverse a embarazarse Foto: Instagram/@taniarin

“Después de mi segunda hija, dije ‘no me quiero volver a embarazar por el momento’ y fue con el doctor y me dijo ‘tienes un mioma’, que es como un tipo de tumor y ya estaba tan grande que pegaba con mi pared abdominal, entonces me tuvieron que retirar toda la matriz”, relató Tania Rincón.

Para la presentadora de Hoy algunos temas de su vida personal realmente no son privados, por lo que compartió más detalles sobre el difícil momento que vivió en mayo del 2022 cuando se su médico le recomendó la delicada decisión de tener que ser sometida a un proceso quirúrgico que ahora ya no le permitirá ser madre biológica.

“Intentamos embarazarnos, tenía como 12 semanas. Es algo muy común en las mujeres, o sea cuando ya lo externas y lo platicas, te das cuenta de que muchas mujeres han pasado por lo mismo, pero no sé por qué tenemos esa mala costumbre de no decirlo, yo ya lo he platicado con más naturalidad”, agregó.

La conductora de "Hoy" aseguró que su esposo la apoyó en el delicado momento (Foto: Instagram/@tanirin)

El apoyo de su esposo Daniel fue indispensable para el difícil momento de la también conductora de deportes, por lo que incluso señaló la importancia de tomar este tipo de situaciones en pareja y no de manera individual, pues así, a su considerar, las cosas pueden llegar a ser más digeribles.

“Mi doctor me decía: ‘¡Ay, es normal! Por eso yo nunca les digo que digan ‘antes de los tres meses’. Obviamente con ese doctor ya ni voy (…) descubrí que de alguna manera me estaba ejerciendo una especie de violencia y yo no me estaba dando cuenta”, señaló sobre el médico que la atendió en aquel momento y que habría minimizado el impacto que la pérdida significó para ella, algo que reprobó de manera directa.

“Nunca había visto tanto dinero en mi cuenta”: los primeros dólares de Rincón

La ex conductora de "Venga La Alegría" confesó cuánto ganaba antes de ser presentadora de matutinos Foto: Instagram/@taniarin

Tania Rincón aprovechó la misma charla con el ex presentador de Otro Rollo para hablar sobre sus primeros logros profesionales, siendo su paso por el mundo de los deportes uno de los más recordados y que contó con gran nostalgia, pues fue parte de sus primeros grandes “cheques”.

“Me pagaban en dólares y era a como venía el dólar. O sea, hubo una época en que se triplicó el dólar y yo... o sea, yo nunca había visto tanto dinero en mi cuenta”, recordó.

A pesar de la buena racha, la presentadora de Hoy no fue muy organizada con sus ingresos, algo por lo que actualmente considera que “desperdició” todo aquello que el fútbol le brindó antes que el mundo del espectáculo.

