México

Resultados del sorteo Chispazo del 15 de junio

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Guardar
Google icon
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)

Chispazo, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los números ganadores de sus sorteos de hoy. Estos son los números de la suerte de este 15 de junio, compartidos por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Protegebien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate o se te pierda.Recuerda que tienes solamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá vencido y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

PUBLICIDAD

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de la Tres

Sorteo: 12069.

Número ganador: 17-26-09-14-03.

Chispazo Clásico

Sorteo: 12070.

Número ganador: 11-08-10-22-06.

Chispazo lleva a cabo dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes registrarte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

PUBLICIDAD

¿Cómo jugar al Chispazo?

Los resultados de los sorteos de Chispazo. (Lotería Nacional)
Los resultados de los sorteos de Chispazo. (Lotería Nacional)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

ChispazoChispazo Pronósticos MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteríasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Remedios caseros con limón, bicarbonato y miel: alivio rápido para malestares comunes

Soluciones naturales con productos del hogar

Remedios caseros con limón, bicarbonato y miel: alivio rápido para malestares comunes

La apuesta de México por Gilberto Mora en el Mundial 2026

El joven mediocampista podría aportar dinamismo y solidez en el duelo que se disputará en el Estadio Guadalajara frente al once asiático

La apuesta de México por Gilberto Mora en el Mundial 2026

Postre saludable: pastel de zanahoria sin horno para perder peso

Este alimento puede ayudar a completar una dieta baja en calorías

Postre saludable: pastel de zanahoria sin horno para perder peso

Sentencian en EEUU a colaborador de “Doña Lupe”, mujer dedicada al tráfico de migrantes y ligada al Cártel de Sinaloa

Raúl Saucedo Huipio y sus cómplices facilitaron el traslado de más de 200 personas migrantes, según las autoridades estadounidenses

Sentencian en EEUU a colaborador de “Doña Lupe”, mujer dedicada al tráfico de migrantes y ligada al Cártel de Sinaloa

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 15 de junio?: accesos a la estación San Lázaro se inunda tras fuertes lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 15 de junio?: accesos a la estación San Lázaro se inunda tras fuertes lluvias
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian en EEUU a colaborador de “Doña Lupe”, mujer dedicada al tráfico de migrantes y ligada al Cártel de Sinaloa

Sentencian en EEUU a colaborador de “Doña Lupe”, mujer dedicada al tráfico de migrantes y ligada al Cártel de Sinaloa

Presidenta municipal de Acatlán, Puebla, responsabiliza al grupo Los Rojos por amenazas de muerte en su contra

Detienen a Rigoberto “N”, presunto líder del Cártel de Sinaloa en Mapastepec, Chiapas

“Don Rodo”, hermano del Mencho obtiene amparo contra vinculación a proceso por posesión de armas de fuego

Vinculan a proceso a “El Repollo”, operador del hijo de “El Abuelo” Farías, de Cárteles Unidos

ENTRETENIMIENTO

Estos son los 10 mejores regalos para el Día del Padre en México, según la IA

Estos son los 10 mejores regalos para el Día del Padre en México, según la IA

Filtran supuesto detalle de infidelidad entre Kenia Os y Peso Pluma

Luisito Comunica filtra uno de los últimos audios que envió Gaspi antes de morir en accidente

Gloria Trevi explota contra su equipo de seguridad tras no permitirle a sus fans subir con ella: “Me voy a bajar”

Critican a Aaron Mercury por subir video llorando tras la muerte de Oliver Tree: “El duelo no es para redes”

DEPORTES

La apuesta de México por Gilberto Mora en el Mundial 2026

La apuesta de México por Gilberto Mora en el Mundial 2026

César Arturo Ramos pitó el Irán vs Nueva Zelanda y con ello arrebató este récord a Armando Archundia

Atlante ya tiene portero para su regreso a la Liga MX y tiene pasado americanista

¿Hay clases el 18 de junio por el México vs Corea? esto dice la SEP

Lluvias afectan el FIFA Fan Fest en México y obligan a suspender actividades