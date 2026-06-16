Postre saludable: pastel de zanahoria sin horno para perder peso

El pastel de zanahoria bajo en grasas es una opción ligera diseñada para quienes buscan cuidar su alimentación y reducir el consumo calórico, sin renunciar al sabor de un postre clásico.
La zanahoria aporta fibra, vitaminas y un dulzor natural que permite disminuir la cantidad de azúcar añadida. Además, al prepararse sin horno y con ingredientes bajos en grasa, este pastel puede integrarse en planes de alimentación enfocados en la pérdida de peso.
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Nota: Este postre, por sí solo, no garantiza la pérdida de peso. Su consumo debe formar parte de una dieta balanceada y acompañarse de hábitos saludables, como actividad física regular y control de porciones.
Pastel de zanahoria bajo en grasas, sin horno
Ingredientes
- 2 tazas de zanahoria rallada fina
- 1 taza de harina de avena (puedes moler avena)
- ½ taza de puré de manzana sin azúcar
- 2 huevos grandes o 4 claras
- ¼ taza de yogur natural bajo en grasa
- ¼ taza de edulcorante granulado apto para hornear
- 1 cucharadita de canela en polvo
- ½ cucharadita de polvo para hornear
- ½ cucharadita de esencia de vainilla
- Una pizca de sal
- ½ taza de nuez picada (opcional, puede omitirse para menos calorías)
Pasos
- Forra un molde desmontable o refractario con papel encerado.
- Mezcla en un tazón la zanahoria, la harina de avena, la canela, el polvo para hornear y la sal.
- En otro tazón bate los huevos (o claras), el puré de manzana, el yogur, el edulcorante y la vainilla.
- Incorpora poco a poco los ingredientes secos a los húmedos, mezcla hasta integrar.
- Agrega las nueces si las usas.
- Vierte la mezcla en el molde, empareja con una espátula.
- Lleva el molde al refrigerador durante al menos 4 horas, idealmente toda la noche. También puedes congelar 1 hora para que compacte más rápido.
- Desmolda y decora con un poco de zanahoria rallada o una capa ligera de yogur.
Información nutricional y conservación
- Porciones: 8
- Calorías por porción: Aproximadamente 110 kcal (sin nuez)
- Tiempo de conservación:
- En refrigerador: Hasta 4 días, bien cubierto
- En congelador: Hasta 1 mes
- Raciones recomendadas: 1 rebanada por colación o postre
Consejos para postres bajos en grasa para bajar de peso
- Sustituye mantequilla o aceite por puré de manzana o yogur bajo en grasa.
- Usa harinas integrales o de avena para mayor fibra.
- Elige edulcorantes naturales bajos en calorías (stevia, eritritol).
- Prefiere frutas frescas o deshidratadas sin azúcar añadida.
- Añade especias como canela, vainilla o jengibre para dar sabor sin calorías extras.
- Usa claras de huevo en vez de huevo entero cuando sea posible.
- Evita coberturas grasosas; opta por yogur, fruta fresca o gelatinas light.
Lista de postres bajos en grasa como alternativa alimentaria
- Gelatina light con fruta fresca
- Mousse de yogur con frutos rojos
- Flan de huevo light
- Pastel de plátano y avena sin hornear
- Manzanas asadas con canela
- Barritas de avena y manzana
- Helado de plátano congelado (banana ice cream)
- Cheesecake de yogur y frutos rojos sin hornear
- Pudín de chía con leche vegetal
- Muffins de zanahoria y avena
Variaciones de postres con zanahoria
- Pastelito de zanahoria y coco: Agrega ¼ taza de coco rallado sin azúcar a la mezcla principal para un toque diferente.
- Muffins de zanahoria y avena: Divide la mezcla en moldes individuales de silicón para hacer muffins bajos en grasa.
- Barras energéticas de zanahoria: Mezcla zanahoria rallada, avena, dátiles y nuez, prensa en un molde y refrigera hasta compactar.
- Trufas de zanahoria: Procesa zanahoria rallada con almendra molida, dátiles y canela; forma bolitas y refrigera.
- Pudín de zanahoria y chía: Mezcla zanahoria rallada, leche vegetal, chía y un toque de canela, deja reposar en refrigeración.
- Helado de zanahoria: Congela zanahoria cocida y mézclala con yogur bajo en grasa y un poco de vainilla; procesa hasta obtener una textura cremosa.
- Tarta fría de zanahoria y piña: Incorpora piña triturada a la mezcla para una versión más fresca y tropical.
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