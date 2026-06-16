México

Postre saludable: pastel de zanahoria sin horno para perder peso

Este alimento puede ayudar a completar una dieta baja en calorías

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Pastel de zanahoria sin horno, con una porción cortada, decorado con zanahoria rallada y yogur sobre una bandeja blanca, con utensilios de madera al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel de zanahoria bajo en grasas es una opción ligera diseñada para quienes buscan cuidar su alimentación y reducir el consumo calórico, sin renunciar al sabor de un postre clásico.

La zanahoria aporta fibra, vitaminas y un dulzor natural que permite disminuir la cantidad de azúcar añadida. Además, al prepararse sin horno y con ingredientes bajos en grasa, este pastel puede integrarse en planes de alimentación enfocados en la pérdida de peso.

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Nota: Este postre, por sí solo, no garantiza la pérdida de peso. Su consumo debe formar parte de una dieta balanceada y acompañarse de hábitos saludables, como actividad física regular y control de porciones.

Pastel de zanahoria bajo en grasas, sin horno

Ingredientes

  • 2 tazas de zanahoria rallada fina
  • 1 taza de harina de avena (puedes moler avena)
  • ½ taza de puré de manzana sin azúcar
  • 2 huevos grandes o 4 claras
  • ¼ taza de yogur natural bajo en grasa
  • ¼ taza de edulcorante granulado apto para hornear
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • ½ cucharadita de polvo para hornear
  • ½ cucharadita de esencia de vainilla
  • Una pizca de sal
  • ½ taza de nuez picada (opcional, puede omitirse para menos calorías)
Infografía con un pastel de zanahoria ligero y rebanado, ingredientes como zanahorias, avena, manzanas y yogur, y pasos para su preparación sin horno.
Este infográfico presenta una receta detallada para un pastel de zanahoria ligero y sin horno, ideal para quienes buscan opciones saludables y bajas en calorías, junto con consejos y alternativas de postres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos

  1. Forra un molde desmontable o refractario con papel encerado.
  2. Mezcla en un tazón la zanahoria, la harina de avena, la canela, el polvo para hornear y la sal.
  3. En otro tazón bate los huevos (o claras), el puré de manzana, el yogur, el edulcorante y la vainilla.
  4. Incorpora poco a poco los ingredientes secos a los húmedos, mezcla hasta integrar.
  5. Agrega las nueces si las usas.
  6. Vierte la mezcla en el molde, empareja con una espátula.
  7. Lleva el molde al refrigerador durante al menos 4 horas, idealmente toda la noche. También puedes congelar 1 hora para que compacte más rápido.
  8. Desmolda y decora con un poco de zanahoria rallada o una capa ligera de yogur.

Información nutricional y conservación

  • Porciones: 8
  • Calorías por porción: Aproximadamente 110 kcal (sin nuez)
  • Tiempo de conservación:
    • En refrigerador: Hasta 4 días, bien cubierto
    • En congelador: Hasta 1 mes
  • Raciones recomendadas: 1 rebanada por colación o postre

Consejos para postres bajos en grasa para bajar de peso

Primer plano de brownies de chocolate con trozos de pistacho espolvoreados encima, sobre una rejilla metálica. Hay cuencos con chocolate derretido y pistachos al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Sustituye mantequilla o aceite por puré de manzana o yogur bajo en grasa.
  • Usa harinas integrales o de avena para mayor fibra.
  • Elige edulcorantes naturales bajos en calorías (stevia, eritritol).
  • Prefiere frutas frescas o deshidratadas sin azúcar añadida.
  • Añade especias como canela, vainilla o jengibre para dar sabor sin calorías extras.
  • Usa claras de huevo en vez de huevo entero cuando sea posible.
  • Evita coberturas grasosas; opta por yogur, fruta fresca o gelatinas light.

Lista de postres bajos en grasa como alternativa alimentaria

  • Gelatina light con fruta fresca
  • Mousse de yogur con frutos rojos
  • Flan de huevo light
  • Pastel de plátano y avena sin hornear
  • Manzanas asadas con canela
  • Barritas de avena y manzana
  • Helado de plátano congelado (banana ice cream)
  • Cheesecake de yogur y frutos rojos sin hornear
  • Pudín de chía con leche vegetal
  • Muffins de zanahoria y avena

Variaciones de postres con zanahoria

  • Pastelito de zanahoria y coco: Agrega ¼ taza de coco rallado sin azúcar a la mezcla principal para un toque diferente.
  • Muffins de zanahoria y avena: Divide la mezcla en moldes individuales de silicón para hacer muffins bajos en grasa.
  • Barras energéticas de zanahoria: Mezcla zanahoria rallada, avena, dátiles y nuez, prensa en un molde y refrigera hasta compactar.
  • Trufas de zanahoria: Procesa zanahoria rallada con almendra molida, dátiles y canela; forma bolitas y refrigera.
  • Pudín de zanahoria y chía: Mezcla zanahoria rallada, leche vegetal, chía y un toque de canela, deja reposar en refrigeración.
  • Helado de zanahoria: Congela zanahoria cocida y mézclala con yogur bajo en grasa y un poco de vainilla; procesa hasta obtener una textura cremosa.
  • Tarta fría de zanahoria y piña: Incorpora piña triturada a la mezcla para una versión más fresca y tropical.

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