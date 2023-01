Las peleas virales de Eminem: de Christina Aguilera a George Bush e Iggy Azalea

Las pelas virales de Eminem: de Christina Aguilera a George Bush e Iggy Azalea (Foto: Infobae México)

Eminem es considerado como uno de los mejores raperos de todos los tiempos, pues el cantante de origen estadounidense ha ganado premios Grammy, MTV e incluso el Oscar gracias a sus rápidos versos, aunque la mayor parte de ellos sean constantes ataques a otras celebridades y eso también ha provocado contestaciones en su contra con más música.

Con un estimado global de aproximadamente 220 millones de discos vendidos (formato físico y streaming) el artista se ha posicionado como uno de los más influyentes en la industria del entretenimiento, trascendiendo incluso a otras esferas sociales, como lo es la política, aunque no siempre teniendo un resultado favorable.

Su marcada ideología sobre diversos temas que van desde la diversidad sexual hasta la lucha del sexo femenino ante el el histórico machismo, ha sido uno de los principales factores que han incentivado virales peleas con otras estrellas que no necesariamente son dentro del género musical que le ha dado exposición mundial. Christina Aguilera, el ex presidente de Estados Unidos George Bush o La Princesa del Rap, Iggy Azalea, forman parte de la larga lista.

Christina Aguilera

Eminem se burló de Britney Spears vistiéndose como ella y de Cristina Aguilera al retratarla como una muñeca infable en su video "The Real Slim Shady"

Christina Aguilera y Eminem se enfrentaron por primera vez a finales de los 90, la creadora del éxito “Genie in a Bottle” habló de él durante el especial de MTV “What A Girl Wants” (Lo que las chicas quieren), seleccionó el video de Eminem “My Name Is” e inicialmente elogió al rapero. Sin embargo, rápidamente lo criticó de forma irónica cuando le reveló al mundo que el rapero se había casado con su pareja de toda la vida, Kim, sin embargo eso no era público, lo que molestó a Eminem. Aguilera también habló sobre las consecuencias del abuso físico en las relaciones.

Una segunda respuesta llegó con el lanzamiento del álbum Stripped con la canción “Can’t Hold Us Down”, en la que Aguilera se refirió al rapero como un “machista”, dijo además que conseguía su fama “ensuciando el nombre de los demás”.

Tras las declaraciones, Christina Aguilera fue una de las celebridades nombradas por él en su canción The Real Slim Shady y eso encendió su enemistad. Muchos fanáticos pensaron que las cosas terminaron después de que los dos se pararan en el mismo escenario juntos y, según los informes, se abrazaron detrás de escena -en unos premios de MTV-. Pero su tregua duró poco. Así es como Aguilera se convirtió en uno de los objetivos favoritos de Eminem y dónde están las cosas entre ellos en estos días.

Christina Aguilera le entregó un MTV a Eminem (Foto: Cortesía MTV)

Aguilera respondió en su canción Can’t Hold Us Down de su 2002: “Entonces, ¿qué se supone que no debo tener una opinión? ¿Debería callarme sólo porque soy mujer? Llámame perra porque digo lo que tengo en mente. Supongo que es más fácil para ti tragar si me siento y sonrío”.

A más de una década de que el rapero y la estrella pop protagonizan el viral enfrentamiento musical, el año 2018 marcó el regreso de la enemistad, nuevamente todo siendo público aunque en esa ocasión ella ya no respondió con más música o menciones.

Christina Aguilera respondió con otra canción REUTERS/Steve Marcus

Eminem mencionó que Aguilera su estilo libre titulado Kick Off: “F * ck Christina con una cuchara de plástico. Mientras toco un poco de G-Funk y un poco de Snoop. ¡Porque sus copas de doble G son enormes, enormes!”. Ella respondió en una entrevista, nuevamente alzando la voz y dejando entrever que la violencia de género era un tema que debería tratar el cantante.

“Sí, quiero decir, eso tiene mucha sed. No sé qué está pasando allí. Eso es realmente en el pasado y, ya sabes, tenía sed entonces, tiene sed ahora… No es agradable perseguir a nadie, especialmente a una mujer en este negocio y ahora, lo que estamos viendo y viendo venir a la vanguardia, es solo, consigue un nuevo concierto. Tengo algo más de qué hablar”, expresó en What Happens en vivo con Andy Cohen.

El rey del ‘diss track’ contra George Bush

El ex presidente de Estados Unidos forma parte de la lista "negra" del rapero REUTERS/Kevin Lamarque (IRAQ)/File Photo

En el año 2004, Eminem entró refrendó la idea de que el mundo de la política y el espectáculo toda la vida han “ido de la mano”, pues el rapero puso en circulación a través de Internet el vídeo de animación Mosh, un estruendoso llamado contra el ex presidente de Estados Unidos George W. Bush, con la que invitó a los estadounidenses a echarle de la Casa Blanca provocando una guerra mediática que terminó incluso con una investigación en su contra.

“Tenemos que dejar a un lado nuestras diferencias y organizar un ejército para desarmar este arma de destrucción masiva que llamamos nuestro presidente. Por el presente y para luchar por el futuro de nuestra generación”, interpretó Marshall Bruce Mathers, el cual es su nombre de nacimiento del rapero.

Agitando más la situación social y poniendo en tela de juicio la interacción de artistas en las esferas de poder político a nivel internacional, Eminem se centró en la letra de su canción We as americans nuevamente en Bush, en el que se puede escuchar: “F**k money. I don’t rap for dead presidents. I’d rather see the president dead” (“Sucio dinero. No rapeo para presidentes muertos. Preferiría ver al presidente muerto”).

La respuesta de George Bush y la Casa Blanca: fue investigado por amenazas contra el entonces presidente de Estados Unidos, y se determinaron acciones legales que llegaron después de los resultados obtenidos tras diversos exámenes, según como lo declaró el que fuera el portavoz de los Servicios Secretos de dicha nación en ese gobierno, John Gill.

“No querrás que te viole”: las perturbadoras amenazas de Eminem a Iggy Azalea

Eminem amenazó con violar a Iggy Azalea en su tema “Vegas” (Fotos: Twitter/@cultu-rest/@emenimxs)

Aunque en internet fue una de las primeras raperas en volverse viral, el mundo conoció a la nombrada Princesa del Rap hasta el año 2014, un punto central en la carrera de la rapera australiana que con Fancy rompió el monopolio de Nicki Minaj en cuanto a la representación femenina dentro del género musical.

Aunque también se colocó como la primera y hasta el momento única rapera “blanca” que ha triunfado, las expectativas porque Eminem le brindara su apoyo dentro de la industria musical, por el rechazo que ese tema tenía sobre ella, no fue así, pese a que él vivió lo mismo durante sus primeros años en el género.

Nicki e Iggy son consideradas como las raperas que mayores innovaciones aportaron al género (Foto: Instagram/@onlyleyends)

El tema Vegas tenía una contundente y directo mensaje en su contra: “Excepto que seas Nicki, te agarraré por la muñeca e iremos a esquiar. ¿Entonces qué pasará? Aleja esa mierda de aquí Iggy, no querrás que te viole...”, diss track que prendió todo foco social y legal sobre el rapero, pues prácticamente fue una amenaza pública.

Iggy Azalea no tardó en responderle a Eminem, dejándolo en una mala posición de la que no se ha podido recuperar entre grupos feministas o a favor de los derechos de la mujer:

Pese a que Eminem también sufrió acoso al inicio de su carrera, posteriormente él atacó verbalmente a Iggy Azalea, quien se mostró decepcionada (Foto: Infobae México)

“Estoy aburrida de los viejos hombres que amenazan las mujeres jóvenes como tendencia de entretenimiento y mucho más interesado en las mujeres jóvenes consiguiendo dinero. Las mujeres en la música tienen las bolas más grandes que cualquiera y aguantamos mucho más el acoso y la crítica. Es especialmente incómodo porque mi hermano de 14 años de edad, es el mayor fan de Eminem y ahora el artista que admiraba dice que quiere violarme. ¡Genial!”, escribió en Twitter siendo ovacionada por colegas en la industria.

