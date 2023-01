“Trato de llevar la bandera del amor”: el conmovedor mensaje de Thalía a la comunidad LGBT+

Thalía agradeció a la comunidad LGBT+ por el apoyo en su carrera como solista (Foto: Instagram/@thalia)

La música de Thalía se ha caracterizado por sus mensajes de inclusión, igualdad y empoderamiento, logrando que cada uno de sus éxitos sobrepasen barreras culturales llegando de cada rincón del planeta. A 32 años de haber emprendido su vuelo en solitario, la mexicana agradeció el buen recibimiento que la comunidad LGBT+ le ha brindado desde su inicio.

En entrevista con Infobae México, la cantante emitió un conmovedor mensaje de agradecimiento por el apoyo incondicional que le han dado en cada proyecto actoral y musical, pues la conexión que han creado entre ellos ha permitido que ella tenga importantes himnos como ¿A Quién Le Importa?, Arrasando o Amar Sin Ser Amada, que la diversidad sexual ha retomado con cariño apropiándose de ellos.

“Es de verdad un amor tan hermoso que nos tenemos. De verdad que la comunidad ha sido siempre fiel a mí desde el inicio de mi carrera y de verdad que para mí no hay algo más fascinante que conectemos en las letras de cada canción, del mensaje”, inició.

El actual recibimiento de su nuevo sencillo Psycho B**ch le ha generado melancolía y agradecimiento, pues la cantante considera que la comunidad LGBT+ es una “Thalifamilia”, en la que cada uno de los integrantes puede encontrar refugio y soporte. Motivo por el que agregó su sentir y una motivacional frase que define el cariño que le tiene a todos.

“Siempre he sido una artista que desde el principio lo único que trato de hacer es llevar la bandera de las unión, del amor, de ser tú, de que no tengas miedo y de un ‘Vuela lo más alto que puedas, aquí estamos todos como familia, es la Thalifamilia donde todos nos apoyamos y somos esa red de amor, de emprendimiento, de sentirnos libres, que todo lo podemos conquistar y con una actitud siempre desde un ángulo de amor y de respeto”, externó.

“Psycho B**ch”: una canción para ellas, ellos y elles

La cantante mexicana le compartió a Infobae todo sobre su nuevo sencillo "Psycho B**ch" (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La también actriz compartió ese momento íntimo que la inspiró a darle el toque que cualquiera que escuche el sencillo pueda relacionar directamente con ella: “La estaba escuchando y seguía pensando que algo le faltaba, porque la música tiene el rollo, pero algo no hacía click. Dije ‘Necesito enfocarme más’; entré al baño, cerré la puerta, me tiré al piso con una libreta y en 5 minutos se me vino el concepto de Psycho B**ch”, confesó.

Para Thalía esa idea significa ser: “una mujer, él, elle que va con todo, sensual, atrevida, van con todo. Es una forma de expresarse y de ser tú, punto. Si alguien quiere ponerte una etiqueta ‘Ya lo perdimos’, ‘Está medio loco, loque’, son ellos poniéndole la etiqueta a ti, no es tú problema, sin quieren hacerlo que la pongan”, reforzó.

¿Thalía colaborará con Anahí? Esto respondió la ex Timbiriche sobre la RBD

Los fans esperan una balada estilo "Equivocada" y "Sálvame" o algo muy pop como "Mi Delirio y Seducción" (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Aunque aquellos que crecieron con los grandes éxitos de Timbiriche desde entonces han mostrado un fuerte interés por verla nuevamente con Paulina Rubio en una canción inédita, el pasado de las agrupaciones musicales la sigue persiguiendo, siendo con una integrante de RBD otra de las candidatas más exigidas por los fans de la cultura pop en México: Anahí.

Thalía rompió el silencio sobre la demanda que los millones de seguidores tienen sobre ambas, pues desde el año 2009 cuando la intérprete de Mia Colucci regresó a su carrera como solista, tras el fin de la agrupación que nació en la telenovela Rebelde (2004), en redes sociales se ha reflejado el interés porque dicho acto suceda.

“Ella y yo tenemos muchas sorpresas, conexiones y hablamos mucho, entonces cuando menos lo esperen, uno no sabe, de verdad uno no sabe”, finalizó.

