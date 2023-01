Juan Gabriel y Lucía Méndez: la canción que le dedicaría el cantante que dio pie a la leyenda del trío amoroso

Juan Gabriel y Lucía Méndez fueron grandes amigos (Fotos: Instagram/@soyjuangabriel_ /@luciamendezof)

Juan Gabriel es considerado como uno de los artistas mexicanos más grandes en la historia de la música nacional, latina e, incluso, mundial, pues su legado lírico, melódico y de interpretación ha marcado a más de una generación que sigue escuchando su arte, a pesar de su sensible fallecimiento a los 66 años de edad a causa de un paro cardíaco en el año 2016, en la localidad de Santa Mónica, en Los Ángeles.

A solo unos par de meses de su aniversario luctuoso número ocho y la reciente celebración del que hubiera sido su cumpleaños número 73, más de un famoso no ha dudado en recordar y compartir públicamente sus experiencias con el cantante, aunque eso no ha sido sinónimo de que todas fueran buenas, tranquilas o sin polémica. El Divo de Juárez sigue dando de qué hablar, pues una viral teoría ha tomado fuerza en redes sociales.

La gran amistad del cantante y Lucía Méndez ha dado un nuevo giro a como todos sus fans la conocían pues se ha comenzado a especular que en algún momento lo que habría un apoyo entre colegas, realmente pudo ser un triángulo amoroso que incluso tendría a otra estrella de la época del Cine de Oro mexicano como el motivo de disputa entre los cantantes.

La actriz recuerda a Juan Gabriel con cariño (Foto: Instagram/@luciamendezof)

La máxima estrella mexicana compuso la canción Siempre estoy pensando en ti y se la dedicó a Lucía Méndez, quien la tomó e hizo suya como otras reconocidas celebridades de la época, como fue el caso de Rocío Dúrcal. Juan Gabriel habría sido en ese momento el confidente de la protagonista de El extraño retorno de Diana Salazar y eso supuestamente lo llevó a “vivir a la par” la relación que la actriz y cantante tenía con uno de los rostros más populares del cine.

“Yo no se que voy hacer

Siempre estoy pensando en ti

Ya me estoy envejeciendo

De tanto estarte esperando

De tanto pensar en ti

Yo se bien que no vendrás

Que ya tienes otro amor

Y que eres muy feliz

Yo no encuentro la manera

De olvidarte para siempre”, forma parte de la letra.

"Los Dúos 3" ya está disponible en plataformas musicales (Captura YouTube: Juan Gabriel)

El hombre por el que ambos famosos habrían disputado, según las diversas versiones, se trataría de Valentín Trujillo, un afamado actor del Cine de Oro que sostuvo un romance con la actriz, que ella calificó como “tóxico” en más de una entrevista. Aunque dicha historia personal de la cantante es más que pública, algunos periodistas han externado que Juanga no era el pañuelo de lágrimas de Méndez, sino parte de un triángulo amoroso.

La letra de Siempre estoy pensando en ti alimenta dicha teoría, pues se ha mencionado que se habría inspirado en sus propias vivencias, y en su propio romance con Valentín Trujillo. Tras conocer que ambos tenían algo, Lucía Méndez le habría hecho un escándalo al galán del Cine Mexicano y por eso terminaron. Esta versión nunca se confirmó, e incluso Juan Gabriel y Méndez no retomaron el momento, por lo que tampoco fue desmentido el posible episodio en sus vidas.

Valentín Trujillo falleció hace un par de años (Foto: especial)

“Ya me lo andaba bajando”: Felicia Mercado habría sido otro caso

“Ya me lo andaba bajando. Le coqueteó y yo dije ‘Si este se deja, entonces no lo necesito, no me conviene, si le gusta estar con Juan Gabriel y conmigo no, yo creo que está en el lugar equivocado, entonces mejor me hago a un lado’. Pero no, no fue así, ni le gustó”, señaló Felicia Mercado sobre el supuesto novio que intentó quitarle El Divo de Juárez en entrevista para Ventaneando.

