“Ya me lo andaba bajando”: Felicia Mercado confesó que Juan Gabriel le coqueteó a un novio de su juventud

Felicia Mercado confesó que Juan Gabriel le coqueteó a un novio de su juventud (Fotos: Univision/ Instagram/@feliciamercadoof)

Juan Gabriel es considerado como uno de los artistas mexicanos más grandes en la historia de la música nacional, latina e incluso, mundial, pues su legado lírico, melódico y de interpretación ha marcado a más de una generación que sigue escuchando su arte, a pesar de su sensible fallecimiento a los 66 años de edad a causa de un paro cardíaco en el año 2016, en la localidad de Santa Mónica, en Los Ángeles.

Tras el que hubiera sido su cumpleaños número 73, más de un famoso no ha dudado en recordar y compartir públicamente sus experiencias con el cantante, aunque eso no ha sido sinónimo de que todas fueran buenas, tranquilas o sin polémica. El Divo de Juárez sigue dando de qué hablar, pues en esta ocasión se reveló que incluso intentó “quitarle” el novio a otra famosa y amiga cercana de él.

Felicia Mercado relató en entrevista para Ventaneando que en su juventud ella y Juan Gabriel fueron muy unidos, pues él era gran amigo de una familiar de ella y por ese motivo de manera constante el cantante visitaba su casa en Ciudad Juárez: “Muchos recuerdos de muy jovencita yo con él en mi casa, porque un tío mío era como su padrino, así que era muy lindo y simpático”, inició la actriz.

La actriz confesó que Juan Gabriel intentó "bajarle" un novio (Foto: Instagram @feliciamactriz)

A pesar de las buenas experiencias y que fueron muy unidos, pues incluso se dieron un beso para una fotonovela, para la presentadora lo más curioso es que el interés romántico del intérprete de De Mí Enamórate no era ella, sino la pareja en turno que tenía en ese momento de su juventud. Algo que la impactó mucho, pues la hizo cuestionar si quería seguir con el misterioso hombre, así como de las intenciones que tenía el cantante con su amistad.

“Ya me lo andaba bajando. Le coqueteó y yo dije ‘Si este se deja, entonces no lo necesito, no me conviene, si le gusta estar con Juan Gabriel y conmigo no, yo creo que está en el lugar equivocado, entonces mejor me hago a un lado’. Pero no, no fue así, ni le gustó”, señaló Felicia Mercado sobre el supuesto novio que intentó quitarle El Divo de Juárez.

Aunque para más de un mexicano la regla “no puedes salir con el ex de tu amigo” es casi de oro, para la presentadora fue lo de menos, pues lo interpretó como una broma que el cantante pudo haberle hecho, pues aunque el novio no accedió al coqueteo y no trascendió la relación con ninguno de los dos famosos, para ella fue un momento de diversión y copas que quedó en la divertida anécdota.

“Todo fue en el momento del juego, en el plan de amigos y tomando pues a todos se nos va el jugar y coquetear. Él lo hizo, si le gustó y a mi novio le gustaba, pues ya me hacía a un lado. No hubo molestía ni nada, Alberto era divino, súper simpático y agradable, así que terminamos bien al final del día. ¡Lo tomamos como broma, okay!”, finalizó Felicia Mercado.

“Lo que se ve no se pregunta”

Juan Gabriel se convirtió en un pionero para el cambio de paradigma en la música popular mexicana, ya que el género ranchero solo fue uno de los tantos con los que experimentó. Mientras cantantes contemporáneos como José José y Vicente Fernández mantenían un perfil según los estereotipos masculinos de la época, Valadez Aguilera emprendió un camino para diversificar ese espectro.

Aunque Juan Gabriel no vio la necesidad de declarar su sexualidad de forma pública, la célebre frase “Lo que se ve no se pregunta” ha sido tomado como un gran referente en México y el mundo para dejar en claro que los integrantes de la comunidad LGBT+ no tendrían por qué “salir del clóset”.

