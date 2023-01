Faitelson arremetió contra Canelo por buscar la revancha con Bivol: “No sabe perder”

David Faitelson volvió a criticar a Canelo Álvarez y las decisiones en su carrera

Saúl Canelo Álvarez ha dejado en claro su propósito de tener una revancha en contra de Dmitry Bivol. Aunque la reyerta no ha sido confirmada, el presidente de Matchroom Boxing, Eddie Hearn, afirmó que el encuentro entre los boxeadores podría ser un hecho para el mes de septiembre de 2023. Al respecto, David Faitelson negó que sea una decisión justa y señaló al mexicano por no saber perder.

Durante una charla para el medio ESPN con el comentarista Bernardo Osuna, el polémico periodista deportivo volvió a tomar postura en torno a la carrera de Álvarez. En ese sentido, insinuó que los intereses económicos obligaron a Dmitry Bivol a aceptar la pelea de revancha por un campeonato mundial e, incluso, por aceptar la condición de bajar de peso a las 168 libras.

“A mi me parece que el Canelo es un tipo engreído, así como lo reconozco como un tipo que se disciplina mucho, también creo que tiene demasiado orgullo y no sabe perder. Tiene que entender que en el boxeo pierde ¿por qué no se dedica a buscar una pelea con Benavidez? le da la vuelta a Benavidez”, arremetió.

Van a “obligar” a Dimitri Bivol a bajar a las 168 libras…Obviamente, el ruso no será el mismo…https://t.co/Ex9y4mKEZG pic.twitter.com/BNqj0T81om — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) January 13, 2023

Y es que en su argumentación destacó que una de las intenciones del originario de Guadalajara, Jalisco, es la de demostrar su amplia influencia y dominio sobre el nacido en Kirguistán al interior de los supermedianos. En ese sentido, busca un logro que no pudo exhibir con plenitud cuando batalló en las 175 libras el cinturón avalado por la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Hay que aceptar que cuando el Canelo va a 175 da ciertas ventajas. Pierde al ser un 168 natural. Está bien. Si es una gran pelea hay que hacerla (...) Yo lo que creo es que Canelo quiere decirle al mundo ‘a ver, a Bivol en las 168 yo le gano’. Puede ser. Es el mejor boxeador del mundo y uno de los mejores de la historia en supermediano”, continuó con su crítica.

De acuerdo con el punto de vista de Faitelson, el mejor de los escenarios para los boxeadores es continuar con su camino en cada una de sus divisiones. En ese sentido, respaldó a Bivol y su intención de buscar el campeonato indiscutido de las 175 libras contra Artur Beterbiev. Por el contrario, a Canelo Álvarez le recomendó buscar un rival competitivo en los supermedianos.

Dmitry Bivol podría aceptar bajar a las 168 libras para retar a Saúl Álvarez (Joe Camporeale/REUTERS)

No obstante, ante la inminente continuación de la rivalidad entre Bivol y Álvarez, el periodista retó al mexicano para volver a subir a las 175 libras y enfrentar en el mismo peso al ruso. De esa forma, aseguró, quedará demostrado su buen desempeño en una división de peso fuera de su zona de confort.

Cabe mencionar que Dmitry Bivol no ha mostrado total voluntad por volver a enfrentar al mexicano en una pelea. Aunque su objetivo se encuentra puesto en conseguir todos los cinturones de una sola categoría, el propio promotor de Canelo Álvarez habría brindado el indicio de la revancha en una entrevista con el canal de YouTube iFL TV.

“Voy a poner mi cuello en juego y diré que Canelo peleará con Dmitry Bivol por el título indiscutido en las 168 libras. Hay mucho trabajo por hacer, pero Dmitry Bivol busca el legado, tendría la oportunidad de, si vence a Canelo, pelear contra Artur Beterbiev en su siguiente combate por el título indiscutido de las 175 (libras)”, señaló.

