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CNTE huelga nacional hoy 1 de junio: calles cerradas y rutas en CDMX y otros estados por megamarcha y plantón

Docentes exigirán abrogación de la Ley del ISSSTE y aumento salarial

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FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM
FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se preparan para colapsar este 1 de junio las principales avenidas de la Ciudad de México y de varios estados, con el inicio de una huelga nacional y la instalación de un plantón en el Zócalo capitalino.

Las movilizaciones buscan presionar al gobierno federal por la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, un aumento salarial y la revisión del modelo de pensiones, en un contexto marcado por la inminente inauguración del Mundial 2026.

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Durante las primeras horas de esta noche comenzó la llegada de contingentes provenientes de Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Quintana Roo y Estado de México a la capital.

La CNTE advierte que, si no hay respuesta a sus demandas, las protestas continuarán durante las próximas semanas, amagando con mantenerlas en pleno Mundial 2026, que se llevará a cabo en tres ciudades mexicana.

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¿A qué hora inicia la marcha y cuál será la ruta?

(CETEG)
(CETEG)

En la Ciudad de México, la marcha iniciará a las 9:00 horas desde el Ángel de la Independencia y recorrerá Paseo de la Reforma, Avenida Hidalgo y 16 de Septiembre hasta el Zócalo, donde los maestros planean instalar un plantón indefinido.

De acuerdo con estimaciones difundidas por la Coordinadora, podrían arribar hasta 150,000 docentes.

Vialidades afectadas

  • Paseo de la Reforma, del Ángel de la Independencia a Juárez, con cierre total.
  • Cruce de Insurgentes y Reforma, bloqueado.
  • Avenida Juárez, cerrada en su totalidad.
  • Eje Central, desde la Torre Latinoamericana hasta Bellas Artes, sin paso.
  • Calle Cinco de Mayo y arterias del Centro Histórico, sin circulación.
  • El plantón magisterial se instalará en el Zócalo.
  • Alternativas viales recomendadas: Circuito Interior, Avenida Chapultepec y Viaducto Miguel Alemán.
  • Riesgo de bloqueos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, según advertencia de la CNTE.

Otros estados

Las detonaciones ocurrieron este 27 de mayo tras los bloqueos y manifestaciones organizados por la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca. Crédito: Facebook - Cencos Sección Veintidós
Las detonaciones ocurrieron este 27 de mayo tras los bloqueos y manifestaciones organizados por la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca. Crédito: Facebook - Cencos Sección Veintidós
  • En Oaxaca, la Sección XXII marchará a las 9:00 de Brenamiel al Zócalo
  • Se esperan marchas y bloqueos simultáneos en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Zacatecas, Yucatán, Baja California, Hidalgo, Durango, Tabasco, Puebla, Sinaloa, Jalisco, Nuevo León y Chihuahua.

Las demandas: abrogación de Ley del ISSSTE y aumento salarial de 100%

La Coordinadora exige la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y el retorno a un sistema de pensiones solidario, así como la eliminación de la reforma educativa de sexenios anteriores y un aumento salarial directo al sueldo base de 100%.

La CNTE insiste en mesas de primer nivel y mantiene bloqueos hasta ser recibida por Claudia Sheinbaum.
La CNTE insiste en mesas de primer nivel y mantiene bloqueos hasta ser recibida por Claudia Sheinbaum.

Los maestros piden la reinstalación de docentes cesados, mayor presupuesto para educación y salud, desaparición de mecanismos de evaluación como el USICAMM y el rechazo al sistema de Afores. Otra demanda es la jubilación por años de servicio: 28 para mujeres y 30 para hombres.

La CNTE acusa que el gobierno federal no ha cumplido con los compromisos asumidos en la administración pasada para derogar la Ley del ISSSTE, ni con la promesa de eliminar el sistema de jubilación basado en cuentas individuales.

El movimiento advierte que la protesta se mantendrá hasta obtener respuestas concretas y que el plantón y las movilizaciones podrían intensificarse en los próximos días.

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