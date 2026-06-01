La reacción de Jesse Marsch a la lesión de Marcelo Flores que lo dejó fuera del Mundial 2026 ( Troy Taormina-Imagn Images via REUTERS)

Marcelo Flores quedó fuera del Mundial 2026 por una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla, confirmado una de las bajas más sensibles para la Selección de Canadá en el panorama internacional. Jesse Marsch, técnico del conjunto canadiense, manifestó su respaldo al futbolista tras conocerse el diagnóstico médico definitivo.

Al confirmarse la lesión, Jesse Marsch envió un mensaje de aliento a Marcelo Flores, reconociendo el duro golpe que significa su baja para ambos equipos nacionales. El entrenador señaló que, aunque la lesión lo dejará fuera del Mundial, la única complicación fue la rotura de ligamento cruzado anterior y destacó la solidaridad recibida tanto en México como entre sus compañeros en Canadá.

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El mensaje de Jesse Marsch a Marcelo Flores

Al darse a conocer la rotura de ligamento cruzado anterior, Marsch externó su reconocimiento y cercanía con el delantero. “La buena noticia es que la rotura es el único problema con la rodilla y no tiene otras complicaciones”, puntualizó el estratega sobre la salud del jugador. Marsch declaró que mantuvo comunicación con Marcelo Flores después del partido en que ocurrió la lesión, así como tras los estudios médicos que confirmaron el diagnóstico.

Marcelo Flores salió lesionado en la final de la Champions Cup Concacaf, más tarde el club confirmó rotura de ligamento cruzado, será operado en próximos días (Alexander Ortiz/ Infobae México)

El técnico de la selección canadiense destacó el apoyo mostrado dentro del futbol mexicano. Subrayó que, pese a las críticas por su decisión de representar a Canadá, Flores recibió muestras de empatía y respaldo de compañeros, rivales y aficionados en el estadio de Toluca. “Estamos devastados por él”, expresó en rueda de prensa, resaltó la respuesta positiva de la comunidad futbolera en México ante la adversidad enfrentada por el delantero.

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Además, Marsch compartió que Flores ya se enfoca en su proceso de recuperación y que el grupo canadiense permanece atento a su evolución. El cuerpo técnico recibe y comparte actualizaciones constantes, y el estratega dejó abierta la invitación para que el jugador, tras su cirugía, conviva con el plantel, lo que podría ayudar en la rehabilitación emocional del futbolista.

La lesión que deja fuera a Marcelo Flores del Mundial 2026

El incidente para Marcelo Flores ocurrió durante la Final de la Concacaf Champions Cup, en la cual Toluca derrotó a Tigres en tanda de penales para coronarse campeón. En ese partido, el delantero sufrió la lesión de ligamento cruzado anterior, situación que requiere un periodo de recuperación de larga duración y lo alejará de la actividad profesional varios meses, además de impedir su presencia en el Mundial 2026.

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La lesión que deja fuera a Marcelo Flores del Mundial 2026 ( REUTERS/Eloisa Sánchez)

Posterior al encuentro, el diagnóstico confirmó que no existen otras complicaciones en la rodilla más allá de la lesión mencionada. Esta situación, aunque favorable en términos médicos, representa un golpe anímico considerable, ya que el futbolista tendrá que ausentarse de la cita mundialista, un escenario previsto para figuras con potencial como la suya.

El técnico de la selección canadiense destacó el apoyo mostrado dentro del futbol mexicano (REUTERS/Eloisa Sánchez)

El protocolo médico indicado para este tipo de lesión contempla cirugía y una rehabilitación prolongada, proceso que suele extenderse entre seis y doce meses de inactividad competitiva. Flores permanecerá fuera de las canchas, sin posibilidades de integrarse a la convocatoria para el torneo de mayor relevancia del futbol internacional: el Mundial 2026.

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