Estas fueron las palabras de Javier Aguirre al revelar la lista de convocados de México para el Mundial 2026

Javier Aguirre se dirigió a los aficionados y jugadores previo a la presentación oficial de la lista de convocados para el Mundial 2026. El "Vasco" Aguirre recordó la experiencia que tuvo en México 86 como futbolista, por lo que trasladó ese orgullo para esta edición mundialista (FMF)

La noche del domingo 31 de mayo, la Selección Mexicana reveló la lista de los 26 jugadores que estarán en la Copa Mundial 2026. Con un video emotivo narrado por el fallecido Roberto Gómez Bolaños, el Tri compartió a su afición quiénes serán los futbolistas que buscarán una gran participación, pero antes, Javier Aguirre se dirigió al público mexicano.

El Vasco Aguirre dedicó a la afición mexicana un mensaje emitido en los canales oficiales, en el que resaltó que faltan tan solo once días para inicio del Mundial 2026, destacó la relevancia de disputar el tercer mundial en territorio nacional.

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El torneo comienza el 11 de junio con el partido inaugural en la Ciudad de México, en una edición en la que el país es una de las sedes y el Estadio Azteca se convertirá en tres veces mundialista, ahora con el nombre de Estadio Ciudad de México.

Javier Aguirre dedicó unas emotivas palabras a los aficionados y jugadores que serán parte del Mundial 2026 (FMF)

Entre las novedades de la convocatoria aparece el naturalizado Álvaro Fidalgo por sus actuaciones recientes. En la lista también figuran Raúl Rangel, Mateo Chávez, Obed Vargas, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, César Huerta, Guillermo Martínez y Armando “La Hormiga” González.

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Esto dijo Javier Aguirre antes de presentar la lista oficial para el Mundial 2026

“Buenas noches a todos y todas. Los saludo con mucho cariño y mucha ilusión porque esta es una noche especial. Estamos a once días de empezar el mundial, el tercer mundial de nuestro país”, expresó Aguirre, recordando su experiencia personal como futbolista en la edición de 1986. “Como futbolista, les puedo decir que es la mayor experiencia que he tenido en mi carrera deportiva, haber jugado el mundial en mi casa en 1986”.

La Federación Mexicana de Fútbol presenta la lista oficial de 26 jugadores convocados por el director técnico Javier Aguirre para el Mundial de la FIFA 2026, con imágenes individuales de cada futbolista. (FMF)

El entrenador hizo un llamado a las nuevas generaciones para que respalden al equipo nacional del mismo modo que lo hicieron en las ediciones anteriores celebradas en 1986 y 1970. “Espero que las nuevas generaciones disfruten y apoyen a este equipo como lo hicieron en 1986 y en 1970”.

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Aguirre subrayó que se ha conformado un grupo competitivo para representar a México: “Por ello hemos conformado un gran equipo que va a representar a su país con valentía, con orgullo, con amor a la camiseta”.

En su mensaje, el técnico mexicano presentó oficialmente la lista de convocados: “Hoy quiero presentarles la convocatoria de 26 mexicanos que nos representarán con dignidad y orgullo en la siguiente copa del mundo y el llamado de ir todos juntos a este mundial”. Aguirre enfatizó la importancia del apoyo colectivo, invitando a la afición a sumarse en respaldo del equipo nacional durante la próxima cita mundialista.

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