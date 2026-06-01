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MasterChef México 24/7: quién fue el segundo eliminado de la cocina más famosa

La segunda gala de eliminación de MasterChef 24/7 dejó una despedida cargada de emoción

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La segunda gala de eliminación de MasterChef 24/7 dejó una despedida cargada de emoción. (Captura de pantalla YouTube)

La segunda semana de MasterChef 24/7 cerró el domingo 31 de mayo con una gala de eliminación que puso a doce participantes al límite y terminó con una despedida que sacudió a toda la cocina.

Doce cocineras y cocineros llegaron a la noche con el Delantal Negro: Antrax, Emmanuel, Diego, Camila, Luis, Nash, Carmen, Ricardo, María, Jazmín, Lula y Lancer. Todos tuvieron que defender su lugar ante los chefs Zahie Téllez, Alfonso “Poncho” Cadena y Adrián Herrera, con la certeza de que solo uno abandonaría la competencia.

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La decisión final recayó sobre Nahieli Jácome Vargas (Nash), quien se convirtió en la segunda eliminada del reality culinario más popular de México. Su salida estuvo marcada por lágrimas, abrazos y palabras de apoyo de sus compañeros, reflejo de los lazos que construyeron en apenas días de convivencia dentro de la cocina.

MasterChef México
Doce participantes se jugaron su lugar en la cocina más famosa de México este domingo 31 de mayo; solo una se fue a casa. (Captura de pantalla YouTube MasterChef México)

Jazmín, Carmen y Camila se salvan en los primeros retos

La noche no arrancó directo con la eliminación. En los primeros retos del Domingo de Eliminación, Jazmín y Carmen fueron las primeras en subir al balcón y asegurar su continuidad. En el segundo reto, Camila logró quitarse el Delantal Negro y unirse a ellas.

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El público también tuvo voz en la noche. A través del voto de los televidentes, Antrax se salvó de la eliminación directa con el 33 por ciento de los votos, el porcentaje más alto de la noche.

Con varios participantes ya a salvo, los chefs fueron anunciando uno a uno los nombres de quienes seguirían en la competencia. Nash fue la última en escuchar su veredicto, y no fue para quedarse.

La dinámica de los Delantales Negros del jueves anterior pesó sobre quienes llegaron al domingo. Los errores acumulados durante la semana colocaron a doce cocineros en riesgo y les dejaron una sola oportunidad para revertir el resultado. Para Nash, esa oportunidad no alcanzó.

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Nash se convirtió en la segunda participante en abandonar MasterChef 24/7 luego de que los chefs tomaran la decisión final en una noche donde Antrax se salvó con el 33% de los votos del público. (Captura de pantalla YouTube MasterChef México)

“Muchas gracias, por todo y por tanto. Me los llevo a todos en el corazón, los amo”, expresó Nash sumamente conmovida.

“Penosamente la segunda eliminada de MasterChef, quiero agradecer por haber participado en este maravilloso programa. Me llevo muchísimo, pues bueno a continuar con la cara en alto”.

Participantes que continúan en MasterChef México 24/7

  • Julio Vázquez
  • Ricardo Cendejas Hernández
  • María del Carmen Ramos Calderón
  • Anette Mihelle Núñez Malacara
  • Luis Alfonso Ramos Castillo
  • María del Carmen Fuentes León
  • Flor Ramírez González
  • Jhoana Jazmín Bernal Tapia
  • Jazmin Frida Camila Romero Martínez
  • Camila Ángel Nello Villamar Carrillo “Antrax”
  • Daniela Parra
  • Emmanuel Chiang Carriles “Chiang”
  • Guillermo Alberto Palomino León - “Ramahá”
  • Ixdit Aitxi Vega Melchor
  • Lourdes Cruz Yañez Rincón
  • Claudia Eloína Ruíz Méndez
  • Diego D León Carrillo
  • Julio Frank Vázquez Mellado López
  • Bruno Alonso Bautista Quintero
  • Pablo Villagrán

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