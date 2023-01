Canelo vs Bivol: los detalles de la revancha por el campeonato mundial de boxeo

Canelo Álvarez enfrentará a Dmitry Bivol por segunda ocasión, de acuerdo con Eddy Hearn (Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

La esquina de Saúl Álvarez no ha dado a conocer los próximos episodios en su carrera, pero el presidente de la empresa promotora Matchroom Boxing, Eddie Hearn, ya dio detalles de lo que será el calendario de 2023. Entre las peleas pactadas, habló acerca de un enfrentamiento de campeonato mundial contra Dmitry Bivol en una categoría diferente a la de los semipesados.

Canelo Álvarez será protagonista de un videojuego de boxeo El campeón indiscutido de las 168 libras será uno de los atletas más destacados en un software para computadora que busca recrear la experiencia en el ring del pugilismo VER NOTA

Durante su intervención en una entrevista para el canal de YouTube iFL TV, Hearn dio por hecho que la segunda pelea del año para Canelo Álvarez será la revancha contra el originario de Kirguistán. Incluso, adelantó que los personajes se verán la cara en las 168 libras, la categoría que Álvarez domina en su totalidad, y pondrá en juego todas las fajillas disponibles.

“Voy a poner mi cuello en juego y diré que Canelo peleará con Dmitry Bivol por el título indiscutido en las 168 libras. Hay mucho trabajo por hacer pero Dmitry Bivol está puesto para el reto. Dmitry Bivol busca el legado, tendría la oportunidad de, si vence a Canelo, pelear contra Artur Beterbiev en su siguiente combate por el título indiscutido de las 175 (libras)”, afirmó en el micrófono.

En caso de que las afirmaciones realizadas por el promotor se cumplan, Canelo Álvarez daría marcha atrás en su planeación original. Y es que en diversos espacios, como durante una entrevista con Adela Micha, confirmó su intención de volver a pelear con el ruso. No obstante, su decisión consistía en volverlo a hacer en la categoría de los semipesados, donde ya perdió en una ocasión.

La condición del Canelo que hace dudar a Dmitry Bivol sobre una posible revancha El actual campeón de las 175 libras sigue considerando la posibilidad de tener una segunda pelea con Saúl Álvarez, ya que tiene otros planes y no quiere depender del tapatío VER NOTA

Por otro lado, el campeón indiscutido habría hecho caso a las recomendaciones de Julio César Chávez. Cabe mencionar que el Gran Campeón Mexicano le recomendó no volver a pelear en la división de las 175 libras. “Yo creo que en 175 Saúl no tiene nada que hacer. Si lo baja a 168 pues tiene muchas posibilidades de ganarle”, afirmó en el canal de YouTube Little Giant Boxing.

Quien resultaría más beneficiado con las condiciones de la pelea, en caso de volver a superar al mexicano, sería Dmitry Bivol. Una victoria le otorgará la corona indiscutida de los supermedianos y, además, podría volver a su categoría actual para retar a Artur Beterbiev e intentar unificar, de nueva cuenta, todos los cinturones de una misma división de peso.

May 7, 2022; Las Vegas, Nevada, USA; Canelo Alvarez (pink trunks) and Dimitry Bivol (black trunks) box during their light heavyweight championship bout at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports TPX IMAGES OF THE DAY

En ese caso, pasaría a la historia del boxeo mundial por ser el primer atleta en conseguir la corona indiscutida en dos pesos diferentes. Cabe mencionar que, en la rama masculina, han sido 10 los personajes que han recolectado los cuatro cinturones más importantes pero ninguno de ellos lo ha hecho en más de una ocasión.

Presidente del CMB confirmó pelea de Canelo Álvarez contra Caleb Plant o David Benavidez El campeón indiscutido de las 168 libras debe defender su corona avalada por el CMB contra un ex rival o el personaje que se ha negado a enfrentar en diversas ocasiones VER NOTA

A pesar del ambicioso objetivo, la primera prueba que deberá enfrentar el ruso es la pelea por el campeonato de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) contra Joshua Buatsi. Según las declaraciones de Hearn, el vencedor de dicha reyerta podría ser el rival de Álvarez por el título mundial en el fin de semana más cercano al Día de la Independencia de México en 2023.

Mientras tanto, Saúl Álvarez se perfila para reanudar su programa en mayo de 2023. Según apuntó el promotor, el rival a vencer será John Ryder, aunque no se ha dado a conocer el comunicado oficial.

“Canelo Álvarez, en un mundo ideal, va a regresar en mayo. Pienso que es irrespetuoso decir que es una pelea de regreso. Es una pelea de regreso por su lesión y pienso que va a pelear contra su retador mandatorio que es John Ryder, el campeón mundial interino”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: