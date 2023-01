Cruz Azul reconoció el gol de Uriel Antuna pese a derrota con Rayados: “Qué bueno que te quedaste”

Uriel Antuna anotó el primer tanto de Cruz Azul en el Estadio Azteca (Twitter/@CruzAzul)

En el marco de la jornada 2, el Cruz Azul se presentó ante su afición en el Estadio Azteca y lo hizo con la inauguración del marcador en su favor. El encargado de anotar el tanto fue Uriel Antuna, jugador mundialista que tuvo la posibilidad de emigrar al futbol de Grecia tras la Copa de Qatar. Al respecto, recordando los rumores, las redes sociales de La Máquina reaccionaron de forma irónica ante la diana.

Con el empate a cero y la ofensiva de Cruz Azul acosando el arco de Esteban Andrada, al minuto 27, los locales consiguieron eludir la marca de la defensa rival. Carlos Rodríguez se habilitó en un contragolpe para poder recibir el balón en la zona de tres cuartos de cancha y tuvo la oportunidad de prolongar el ataque.

El movimiento de Charly fue efectivo para distraer a los jugadores rivales y permitir que Uriel Antuna ingresara a la zona de la media luna. El mundialista logró recibir un pase con ventaja en el interior del área grande y antes de hacer contacto visual con el arquero argentino disparó con potencia de forma cruzada y logró que los asistentes al Coloso de Santa Úrsula corearan el gol.

Qué bueno que te quedaste, “Brujo”. 😮‍💨😅 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 14, 2023

La escena posterior al gol fue catalogada por los comentaristas deportivos a cargo de la crónica como el sentimiento más sincero del “Brujo”. Y es que su eufórico festejo con compañeros del terreno de juego y de la banca fue interpretado como un gesto del compromiso que tiene con la institución celeste a pesar de que no facilitaron su traspaso al futbol europeo.

Al respecto, la cuenta verificada de Twitter dedicó una serie de publicaciones al tanto del número siete. En primera instancia reconocieron su movimiento, pero en la segunda de ellas escribieron “Qué bueno que te quedaste, Brujo”, acompañado con un par de emoticones que expresan alivio ante la pena. Finalmente, cerraron la serie de reconocimientos con un “¿Quién más? Tú, Brujo”.

“Corrección: ‘Qué bueno que no lo dejamos ir’”, “Algún beneficio debía tener la ambición y desconocimiento del inge”, “Jajaja. Burlándose del jugador”, “Qué pena que no podemos decir lo mismo de Iván Morales”, “No tienen madr*”, “Ya no le eches a la herida”, “Cínicos que son, pero se vio feliz. Que siga demostrando que es un profesional y su calidad”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

¡¡¡G⚽⚽⚽L!!! El pase de ‘Charly’ y la definición de Antuna. 🔝

Ya lo gana ‘La Máquina’



Cruz Azul 1-0 Rayados#LigaBBVAMX | #Clausura2023 | 📹#NoTeLoPierdas pic.twitter.com/6ZsTZsAoc6 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 14, 2023

Si bien en los primeros días del año 2023 se volvieron frecuentes los rumores del interés de Panathinaikos sobre Antuna, la postura de la directiva de Cruz Azul pudo haber sido determinante para que los griegos retiraran su oferta. Y es que el periodista Gianni Chorianopoulos afirmó que las exigencias de la directiva celeste desilusionaron a sus homólogos.

Si bien los USD 5 millones que los de La Noria exigieron por su traspaso sembraron dudas, las negociaciones se extendieron hasta la jornada 1 del Clausura 2023. Incluso, Uriel Antuna se perdió el viaje de su plantel a la frontera norte de México para enfrentar a los Xolos de Tijuana, pues el delantero se encontraba a la espera de una respuesta en torno a su futuro.

Amarga derrota en el Estadio Azteca

A pesar del tanto de Uriel Antuna, los de Raúl Potro Gutiérrez no lograron mantener la ventaja en el marcador. Germán Berterame fue ídolo y villano al anotar un doblete para los Rayados, así como un autogol en favor de los capitalinos. A pesar de ello, la reaparición goleadora de Rogelio Funes Mori marcó la diferencia y los de Víctor Manuel Vucetich marcharon con las tres unidades.

