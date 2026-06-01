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Abren investigación por ataque armado contra militares en BCS que derivó en la muerte de un estadounidense

El enfrentamiento dejó varios civiles heridos

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Calle sombría con casquillos de bala dispersos sobre asfalto agrietado. Cinta amarilla "NO PASAR" al frente, y luces rojas y azules de patrulla al fondo.
Cinco personas fueron hospitalizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur abrió una carpeta de investigación por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa acabada, tras el enfrentamiento armado registrado en la madrugada del domingo 31 de mayo en San José del Cabo. La investigación quedó a cargo de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 00:05 horas, cuando elementos de la Policía Municipal de Los Cabos que circulaban sobre la Carretera Federal Transpeninsular Benito Juárez, a la altura de la entrada a la colonia Costa Dorada, detectaron un enfrentamiento activo.

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En el sitio hallaron una unidad oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) con dos elementos lesionados por impactos de arma de fuego, mientras otros dos integrantes de la corporación mantenían posición defensiva frente a una camioneta Dodge Ram color gris con varios impactos de bala. Al sitio acudieron más elementos militares y de la Guardia Nacional para brindar apoyo y trasladar a los heridos a l hospital

El procesamiento de la escena estuvo a cargo de agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC), de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto y de peritos de la Dirección de Servicios Periciales. Entre los indicios asegurados se encuentran cuatro vehículos: una pick up Chevrolet Silverado (unidad oficial de Defensa), una pick up Dodge Ram color gris, una pick up Toyota Tacoma color blanco y un Hyundai Santa Fe gris.

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El video muestra una escena nocturna en una carretera. Se observan múltiples vehículos, incluyendo un autobús y automóviles, aparentemente detenidos o con tráfico lento. Las luces de los vehículos iluminan la vía. Un hombre es captado corriendo cerca de una abertura o hueco en el suelo, adyacente a la carretera. Las imágenes documentan la situación de automovilistas en una vía obstruida. Video: Redes Sociales

El arsenal decomisado incluyó cinco armas de fuego largas tipo fusil, cargadores abastecidos con calibres .762x39 y 5.56 mm, un aditamento lanzagranadas acoplado a un fusil con una granada, un chaleco táctico negro con cinco cargadores de diversos materiales, múltiples casquillos percutidos color dorado en calibres 5.56 y .223, dos gorras y muestras hemáticas.

Respecto al estado de salud de los militares, el primero de ellos, de 20 años, presenta lesiones por proyectil de arma de fuego que ponen en riesgo su vida y requieren más de 30 días para sanar; el segundo, de 25 años, tiene lesiones que superan los 30 días de recuperación pero no comprometen su vida.

Abren carpeta de investigación por violencia en Baja California Sur
El informe de las autoridades (X/@PGJEBCS)

Civiles hospitalizados, uno de ellos murió en el hospital y era de EEUU

En cuanto a los civiles afectados de manera colateral, cinco personas fueron hospitalizadas: dos hombres de 31 y 35 años, el primero originario de California, Estados Unidos, quien falleció horas después de su ingreso —lo que derivó en la reclasificación del delito a homicidio calificado—; una mujer de 43 años originaria de Los Cabos; un menor de 14 años de San José del Cabo con heridas por proyectil de arma de fuego que no comprometen la vida; y una mujer de 65 años con lesiones en una pierna que tardan más de 15 días en sanar y sí representan riesgo para su vida.

Según las primeras entrevistas, todas estas personas circulaban en sus vehículos particulares al momento del enfrentamiento.

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