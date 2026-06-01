México

Hijo de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” agradece recreación digital de la voz del comediante rumbo al Mundial 2026

La convocatoria fue revelada con una recreación digital del icónico comediante

Guardar
Google icon
Chespirito en primer plano con su gorra, rodeado por cinco jugadores de la selección mexicana en uniformes verdes sobre un fondo de estadio y elementos de scrapbook.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio de la convocatoria oficial de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se convirtió en uno de los momentos más emotivos para la afición nacional.

Entre los elementos que marcaron la presentación, sobresalió la participación de una recreación digital de la voz de Roberto Gómez Bolaños, un gesto que, según su hijo, Roberto Gómez Fernández, representó un homenaje al vínculo de su familia con el fútbol y al cariño de millones de mexicanos por este deporte.

PUBLICIDAD

La emoción de Roberto Gómez Fernández se hizo palpable tras la invitación de la Federación Mexicana de Fútbol para que una recreación digital de la voz de su padre, Roberto Gómez Bolaños, anunciara la lista de convocados de México al Mundial 2026.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, dio a conocer la lista oficial de los 26 jugadores que estarán en la Copa Mundial 2026; entre las novedades sobresale Fidalgo, Memo Martínez, Gil Mora, Mateo Chávez y Brian Gutiérrez (X/ @miseleccionmx)

“Me siento profundamente honrado de que la Federación Mexicana de Fútbol nos haya invitado a participar en la presentación de la lista de los 26 jugadores que representarán a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026, mediante una recreación digital de la voz de mi padre”, expresó Gómez Fernández en su mensaje oficial.

PUBLICIDAD

El vínculo entre la familia y el fútbol es un elemento central para Gómez Fernández, quien destacó: “El fútbol fue una de las grandes pasiones de mi padre durante toda su vida.

Su cariño por este deporte quedó reflejado no solo en innumerables anécdotas personales, sino también en una de sus obras más entrañables: El Chanfle, un personaje nacido precisamente de ese amor por el fútbol y por todo lo que representa para millones de mexicanos.”

Para el hijo del comediante, la oportunidad de participar en la convocatoria tiene un valor personal y simbólico: “Para mi familia y para mí, esta invitación tiene un significado muy especial.”

(Instagram/@chespirito_rgb)
(Instagram/@chespirito_rgb)

Según sus propias palabras, “de haber tenido la oportunidad, habría aceptado con enorme orgullo y emoción la posibilidad de anunciar a los jugadores que llevarán el nombre de México ante el mundo. Hacerlo habría sido para él un privilegio y un honor.”

Lista de convocados al Mundial 2026

Porteros:

  1. Raúl Rangel
  2. Guillermo Ochoa
  3. Carlos Acevedo

Defensas:

  1. Israel Reyes
  2. Jorge Sánchez
  3. César Montes
  4. Johan Vásquez
  5. Jesús Gallardo
  6. Mateo Chávez

Medios:

  1. Edson Álvarez
  2. Luis Romo
  3. Obed Vargas
  4. Brian Gutiérrez
  5. Orbelín Pineda
  6. Erik Lira
  7. Gilberto Mora
  8. César Huerta
  9. Álvaro Fidalgo
  10. Luis Chávez

Delanteros:

  1. Roberto Alvarado
  2. Alexis Vega
  3. Julián Quiñones
  4. Santiago Giménez
  5. Guillermo Martínez
  6. Armando González
  7. Raúl Jiménez

Temas Relacionados

ChespiritoRoberto Gómez Bolañosmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así puedes preparar la receta original de burritos norteños

Este delicioso platillo de carne seca puede ser un antojo o un almuerzo

Así puedes preparar la receta original de burritos norteños

Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 31 de mayo: cierran Calzada Ermita Iztapalapa en ambos sentidos

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 31 de mayo: cierran Calzada Ermita Iztapalapa en ambos sentidos

Siete ministros de la SCJN asisten a evento de Sheinbaum en el Monumento a la Revolución

Entre los presentes destacaron Lenia Batres, Arístides Guerrero, Irving Espinosa y el presidente Hugo Aguilar

Siete ministros de la SCJN asisten a evento de Sheinbaum en el Monumento a la Revolución

Estos son los escondites más comunes de la araña violinista en casa

Su veneno se considera altamente tóxico y el peligro aumenta cuando no se recibe tratamiento oportuno

Estos son los escondites más comunes de la araña violinista en casa

Resultados Melate Retro del sábado 30 de mayo: todos los números ganadores del último sorteo

Esta popular lotería cuenta con una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos que se va acumulando

Resultados Melate Retro del sábado 30 de mayo: todos los números ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a presunto líder de Los Salazar, grupo ligado al Cártel de Sinaloa

Vinculan a proceso a presunto líder de Los Salazar, grupo ligado al Cártel de Sinaloa

Detienen a cinco presuntos integrantes del CJNG tras ataque contra militares en Zitácuaro, Michoacán

Detienen a conductor de camión con casi una tonelada de metanfetamina escondida en jícamas congeladas

A un mes de la acusación, qué fue de los 10 funcionarios de Sinaloa señalados por EEUU de proteger a Los Chapitos

Encuentran túnel deslizante entre Tijuana y San Diego, California, para el trasiego de armas y drogas

ENTRETENIMIENTO

MasterChef 24/7: quién sale eliminado hoy 31 de mayo

MasterChef 24/7: quién sale eliminado hoy 31 de mayo

¿Enfermedad o falta de higiene? Alejandro Fernández da de qué hablar al aparecer con la lengua verde

Cristian Castro revela infancia marcada por aislamiento: “Todos los artistas tenemos un cierto grado de autismo”

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, llama mentirosa a Addis Tuñón y advierte que no puede hablar de su familia

‘Ojitos de Huevo’ lamenta que tras su serie aún no haya inclusión de personas con discapacidad en cine

DEPORTES

La reacción de Jesse Marsch a la lesión de Marcelo Flores que lo dejó fuera del Mundial 2026

La reacción de Jesse Marsch a la lesión de Marcelo Flores que lo dejó fuera del Mundial 2026

Convocatoria oficial de México para el Mundial 2026: Ochoa, Gil Mora, Memote Martínez y Hormiga González en la lista

Charly Rodríguez, Berterame, Marcel Ruiz: los sacrificados de Javier Aguirre que se quedaron sin Mundial 2026

Cómo armó el DT de México su Selección para el Mundial 2026: el proceso de construcción del equipo

La defensa de México en el Mundial 2026: quiénes son los centrales y laterales del Tri