Hijo de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” agradece recreación digital de la voz del comediante rumbo al Mundial 2026

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio de la convocatoria oficial de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se convirtió en uno de los momentos más emotivos para la afición nacional.

Entre los elementos que marcaron la presentación, sobresalió la participación de una recreación digital de la voz de Roberto Gómez Bolaños, un gesto que, según su hijo, Roberto Gómez Fernández, representó un homenaje al vínculo de su familia con el fútbol y al cariño de millones de mexicanos por este deporte.

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La emoción de Roberto Gómez Fernández se hizo palpable tras la invitación de la Federación Mexicana de Fútbol para que una recreación digital de la voz de su padre, Roberto Gómez Bolaños, anunciara la lista de convocados de México al Mundial 2026.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, dio a conocer la lista oficial de los 26 jugadores que estarán en la Copa Mundial 2026; entre las novedades sobresale Fidalgo, Memo Martínez, Gil Mora, Mateo Chávez y Brian Gutiérrez (X/ @miseleccionmx)

“Me siento profundamente honrado de que la Federación Mexicana de Fútbol nos haya invitado a participar en la presentación de la lista de los 26 jugadores que representarán a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026, mediante una recreación digital de la voz de mi padre”, expresó Gómez Fernández en su mensaje oficial.

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El vínculo entre la familia y el fútbol es un elemento central para Gómez Fernández, quien destacó: “El fútbol fue una de las grandes pasiones de mi padre durante toda su vida.

Su cariño por este deporte quedó reflejado no solo en innumerables anécdotas personales, sino también en una de sus obras más entrañables: El Chanfle, un personaje nacido precisamente de ese amor por el fútbol y por todo lo que representa para millones de mexicanos.”

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Para el hijo del comediante, la oportunidad de participar en la convocatoria tiene un valor personal y simbólico: “Para mi familia y para mí, esta invitación tiene un significado muy especial.”

(Instagram/@chespirito_rgb)

Según sus propias palabras, “de haber tenido la oportunidad, habría aceptado con enorme orgullo y emoción la posibilidad de anunciar a los jugadores que llevarán el nombre de México ante el mundo. Hacerlo habría sido para él un privilegio y un honor.”

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Lista de convocados al Mundial 2026

Porteros:

Raúl Rangel Guillermo Ochoa Carlos Acevedo

Defensas:

Israel Reyes Jorge Sánchez César Montes Johan Vásquez Jesús Gallardo Mateo Chávez

Medios:

Edson Álvarez Luis Romo Obed Vargas Brian Gutiérrez Orbelín Pineda Erik Lira Gilberto Mora César Huerta Álvaro Fidalgo Luis Chávez

Delanteros:

Roberto Alvarado Alexis Vega Julián Quiñones Santiago Giménez Guillermo Martínez Armando González Raúl Jiménez