México

Internautas critican a Ángela Aguilar tras mostrar nuevo anillo de diamante en show de Christian Nodal

La joya desató especulaciones sobre un posible regalo de aniversario del cantante sonorense, justo un año después de la boda espiritual de la pareja en Roma

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Ángela Aguilar
La aparición de Ángela Aguilar en el concierto de su esposo en la Ciudad de México pasó a segundo plano tras el video en que la cantante presume una joya que los seguidores de la pareja atribuyen a un obsequio por su primer aniversario. (@lamexicomonumental)

La hija de Pepe Aguilar mostró la mano izquierda frente a las cámaras y exhibió la joya durante un saludo grabado para la Plaza de Toros Monumental México; el gesto desató una oleada de críticas en redes sociales.

El video, publicado en el perfil de Instagram de la Plaza de Toros Monumental México, muestra a Ángela Aguilar y a su hermano Leonardo acompañados de un grupo de imitadores de Nodal. En el momento en que la cámara hace un acercamiento, Ángela levanta la mano izquierda y deja ver un anillo con un diamante de color rosa. Tanto ella como Leonardo terminan el saludo con una sonrisa. “Te amamos Ángela Aguilar, Plaza de Toros ‘La México’ es tu casa”, se lee en la publicación.

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Los internautas no tardaron en señalar el gesto. La mayoría de los comentarios apuntan a que la joya sería un regalo de aniversario de Christian Nodal, pues este 29 de mayo se cumplió un año desde que la pareja se casó espiritualmente en Roma, en medio de la polémica que rodeó el inicio de su romance. Cabe recordar que desde entonces, la cantante utilizaba un anillo de diamante blanco con un valor aproximado de 55 millones de pesos.

La cantante exhibió frente a las cámaras una joya que los internautas vinculan con su primer aniversario de bodas con Christian Nodal.

Así reaccionaron a la nueva joya de la cantante

  • “¿Qué le pasa a la Venenito"
  • “Ridícula”
  • “Sino muestra el anillo no está a gusto”
  • “Nadie la ama”
  • “Dime lo que presumes...”
  • “A esa no la ama, ni el que duerme con ella”
  • “Ni en sueños llenaría la plaza ella sola”
  • “Le gusta provocar”
  • “Su inseguridad hace que muestre el anillo”

Ángela Aguilar sube al escenario en la gira Pa’l Cora

El concierto del viernes 29 de mayo en la Plaza de Toros de la Ciudad de México fue parte de la gira Pa’l Cora de Nodal, quien también presentó su nuevo disco Bandera blanca. El sonorense abrió con un fragmento de “Intro pa’l cora” y repasó temas como “No te contaron mal”. Entre sus invitados estuvo el rapero Gera MX.

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Ángela Aguilar
Un acercamiento de cámara durante un saludo grabado con mariachis bastó para que los internautas pusieran el foco en la mano izquierda de la hija de Pepe Aguilar y desataran una nueva ronda de críticas en redes sociales. (@lamexicomonumental)

Cuando llegó el turno de “Dime cómo quieres”, Ángela Aguilar emergió sobre una plataforma elevada hasta el escenario para cantar el dueto junto a Nodal. La pareja intercambió besos y no esquivó la referencia al meme que los persigue desde su boda: él preguntó “¿Por qué eres tan coqueta, mi amor?” y ella respondió “Porque eres mi esposo, Christian”.

Antes de bajar del escenario, Aguilar besó en repetidas ocasiones a Nodal y se despidió del público. El cantante cerró ese momento deseándole a la audiencia encontrar el amor de su vida, tal como él asegura haberlo encontrado.

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