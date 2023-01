La portera del Club Pachuca, Renata Masciarelli, denunció insultos homofóbicos en su contra

Renata Masciarelli hizo pública la situación que vivió con una tienda de comida para mascotas (Fotos: gettyimages)

La portera de Pachuca, Renata Masciarelli denunció, a través de su cuenta de Twitter, haber recibido comentarios homofóbicos por parte de una trabajadora de la tienda para mascotas BARF Pets Health. En las capturas de pantalla que publicó se puede ver que tras solicitar una devolución por un producto mal entregado, la persona que la atendía realizó comentarios homofóbicos en su contra entre los que se encuentra “gayfrustados”

Renata Masciarelli ha recibido distintos comentarios en redes sociales, fue amenazada de muerte mientras militó por el club América, en agosto de 2022. “Imagina que te entregan mal un pedido de comida para tu mascota que tiene una alergia y cuando tienes que retornar la comida y que te regresen tu dinero, te agreden de esta manera”, colocó la guardameta en su publicación, en donde también dejó claro que ya había avisado previamente de los requerimientos hacia su mascota.

Las capturas de pantalla que presentó Masciareli muestran el concepto para el depósito con el que le regresaron su dinero, el cual era “lesbianas”, además de incluir una conversación con la tienda en donde le mencionaron: “voy a realizar una campaña anti gayfrustrados”. Los mensajes de Whatsapp que intercambiaron muestran los reclamos hacía la jugadora, a quien le piden no humanice a su mascota: “se me olvidó decirte que tal vez un Gerber le haría bien a Bruno, es un perro no un bebé”.

La tienda informó que llevaría a cabo una campaña "anti gays"(Foto: Twitter/@MasciarelliR)

Los seguidores de la guardameta han salido en su defensa, publicando imágenes de la tienda pidiendo que se les deje un mal comentario luego de la atención que brinda a sus compradores. En una nueva publicación realizada por la jugadora de Pachuca Femenil, se mostró una nueva captura de pantalla en donde la cuenta se burla de su publicación y pide que la busque.

En la cuenta de Facebook de la tienda ya existen diversos comentarios en las publicaciones que realizaron, entre los que se encuentra una imagen en donde se burlan de la situación, pidiendo que sigan hablando de ellos para beneficiar su negocio. Sin embargo no han realizado una disculpa pública por lo sucedido.

Imagina que te entregan mal un pedido de comida para tu mascota que tiene una alergia (previamente avisado) y cuando pides retornar la comida y que te regresen tu 💵 te agreden de esta manera? La homofobia del día a día como nos lo muestra esta señora trabajando en BarfPachuca pic.twitter.com/9w7NnUKjql — Renata Masciarelli (@MasciarelliR) January 14, 2023

Las amenazas a Masciarelli

La actual guardameta de Pachuca ha sido víctima de distintos ataques durante su carrera profesional, la más reciente de ellas fue en agosto de 2022, cuando recibió amenazas de muerte. En aquella ocasión, un usuario de Twitter le envió un mensaje de forma directa luego de que Renata Masciarelli se burlaran en una publicación en donde la ofendían por su aspecto físico.

El usuario señaló que ya tenía vigilada la rutina que realizaba la entonces portera de América, incluyendo que había pagado para que la jugadora fuera golpeada. Pese a la gravedad del asunto, en ese momento ni el club ni la Liga Mx Femenil fijaron una postura respecto a lo que estaba aconteciendo. Recordemos que ha sido la misma liga la que ha realizado campañas en contra de la violencia hacía las mujeres.

Las futbolistas de la liga mexicana son de las que más reciben insultos en redes sociales, sobre todo por su orientación sexual y se han viralizado situaciones en donde los aficionados se mofan luego de que ellas anuncien una relación con alguna de sus compañeras de profesión. También han llegado a ser acosadas por los mismos seguidores de los equipos, quienes publican imágenes tomadas durante los juegos de futbol en donde son sexualizadas.

