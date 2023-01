La CFE renovó millonario crédito con un incremento de más de 20% respecto a 2018

El director de la Comisión Federal de electricidad (CFE),Manuel Bartlett Díaz. EFE/Mario Guzmán

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) renovó su Crédito Sindicado Revolvente (CSR), por un monto de 1 mil 540 millones de dólares, cifra que representa un incremento de 22.2% respecto al crédito similar anterior, suscrito en julio de 2018 por la cantidad de 1 mil 260 mdd.

El crédito es una línea comprometida por un plazo de tres años, la cual podrá ser extendida de forma opcional hasta por dos años más, para un plazo total de cinco años, explicó la empresa estatal, la cual se prepara para enfrentar los retos en el sector de energía tanto en el país como en la región de Norteamérica, y asegurar su viabilidad operativa y financiera

CFE explicó que en la transacción participaron 16 instituciones financieras nacionales e internacionales, de las cuales seis figuran como líderes conjuntos bajo el esquema Joint Lead Arranger y Joint Bookrunner. Los bancos participantes son Bank of America N.A.; BBVA México S:A.; BNP Paribas; Mizuho Bank LTD; Credit Agricole Corporate and Investment Banking y Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Por su parte, Credit Agricole Corporate and Investment Banking tiene el papel de Agente Administrador. Los otros bancos que participaron son: Bank of China Limited (Panama Branch) y Bank of China México S.A. I.B.M, como Coordinadores Líderes (Senior Mandated Lead Arranger). También participaron Banco Nacional de México S,A; JP Morgan Chase Bank N.A; HSBC México S.A. I.B.M; MUFG Bank LTD, y The Bank of Nova Scotia, fungiendo como Coordinadores (Managers). Completaron la operación Santander México, S.A. I.B.M; Morgan Stanley N.A; y Banco Monex I.B.M, en su carácter de Participantes.

Según la Comisión Federal de Electricidad, estos recursos podrán ser utilizados para desarrollar las actividades previstas en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como para alcanzar los objetivos y metas establecidos en el Plan de Negocios 2023-2027.

Explicó que en la actual coyuntura económica y financiera de incertidumbre, caracterizada por incrementos en los precios de los combustibles y de los niveles inflacionarios, la CFE busca mitigar el impacto de los incrementos generalizados de precios en el poder adquisitivo de los usuarios de energía eléctrica, particularmente para las familias y hogares de bajos ingresos de México.

La Cámara de Diputados aprobó para 2023 a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), comandada por Manuel Bartlett, y sus empresas productivas subsidiarias, un endeudamiento interno de hasta 12 mil 750 millones de dólares y otro externo de 397 millones de dólares.

La deuda y las finanzas de la CFE

Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad, reconoció en noviembre de 2022 que hasta el tercer trimestre de ese año, la deuda de esta empresa ascendió a 433 mil 300 millones de pesos, lo que representa un aumento de 13.5% respecto al cierre de diciembre de 2021.

Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el 8 de noviembre, el titular de la CFE reconoció que solo de enero a marzo de 2022, la empresa estatal tuvo pérdidas por 50 mil millones de pesos, no obstante, justificó dicha deuda por los mayores gastos debido el aumento en los combustibles, como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania.

El funcionario federal apuntó que las pérdidas “fueron proporcionalmente mucho menores al incremento de los precios en los energéticos, debido a medidas financieras adecuadas y no impactaron las tarifas para el consumo doméstico”.

Ante los reclamos de los legisladores de oposición por los resultados financieros de la Comisión Federal de Electricidad, Bartlett defendió que “el rescate de la CFE es ya una realidad. No perece, se fortalece”.

