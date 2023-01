“Es un exceso”: AMLO señaló a la defensa de Ovidio por usar horario de detención como argumento para su liberación

El mandatario advirtió que todas las decisiones discutibles de jueces involucrados en casos de narcotráfico serán dadas a conocer públicamente

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló al equipo jurídico que respalda al narcotráficante Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo”, por utilizar una supuesta discrepancia en el horario de la detención como argumento para su liberación.

“Aprovecho para hacer un llamado de nuevo a los ministros de la corte, a los miembros del Consejo de la Judicatura”, comenzó diciendo el mandatario este jueves 12 de enero desde Palacio Nacional. “Porque siguen habiendo liberaciones injustificadas de jueces”.

“En el caso de Ovidio ya estaban alegando que no coincidía la hora. Entonces —señala con el dedo— que no estén pensando los jueces que nos vamos a quedar callados. Están alegando el horario —ríe— como un elemento central para la defensa o para pedir su liberación. Es un exceso”, expresó AMLO durante su habitual conferencia de prensa mañanera.

“Una cosa es que respetemos su independencia, su autonomía, y otra cosa es que sabiendo que se cometió una injusticia, una ilegalidad, nos quedemos callados, porque nosotros no somos cómplices”, agregó el presidente.

"Lo mismo de siempre", alegó el mandatario (Captura de pantallla)

También hizo hincapié en que en el caso de que sea detectada alguna situación ilegal o de injusticia “no solo vamos a mandar el tema por escrito, o el asunto a la Jundicatura, sino lo vamos a denunciar, porque si no, no avanzamos”.

