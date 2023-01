Tatiana Clouthier se lanzó contra Javier Lozano por llamar “Doña Florinda” a Beatriz Gutiérrez Müller

Clouthier Carrillo defendió a la esposa de López Obrador (Cuartoscuro)

La ex secretaria de Economía del Gobierno federal, Tatiana Clouthier, acusó que el nivel de crítica del panista Javier Lozano cayó a un nivel bajo, luego de que éste llamó “Doña Florinda” a Beatriz Gutiérrez Müller en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte.

Y es que Lozano Alarcón en repetidas ocasiones arremetió contra la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador por su participación y vestimenta en el evento trilateral, el cual contó con la presencia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden y su esposa Jill Biden, así como del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau y su cónyuge, Sophie Grégoire.

“Buenos días. En especial para Doña Florinda”, comentó Lozano a una fotografía de las parejas presidenciales de México y Estados Unidos. Por ello, Clouthier Carrillo se lanzó en contra del político poblano.

Beatriz Gutiérrez Müller guiando a Jill Biden y Sophie Grégoire en el Templo Mayor (REUTERS/Raquel Cunha)

“Cuando la crítica se va a ese nivel, ésta habla más del que critica; por otro lado es claro que no tienen otra cosa de que hablar mal, sin duda se ven peor con este nivel de comentarios. Que pena”, sentenció la ex diputada federal.

No obstante, la contestación le valió una dura respuesta por parte del exsecretario del Trabajo (STPS) durante el gobierno de Felipe Calderón. El panista hizo notar la presunta contratación de un community manager por parte de Tatiana, pues —destacó— el mensaje no tenía faltas de ortografía.

Asimismo, aseguró que sí hay más críticas para un “diminuto” hombre como López Obrador, en medio de dos “hombres de Estado” como Biden y Trudeau. Además, refirió que nadie extrañó a Tatiana en la Cumbre, ahora que la Secretaría de Economía la ocupa Raquel Buenrostro.

“Se nota que ya contrató a un community manager porque no trae faltas de ortografía. Felicidades, tía. Por lo demás, claro qué hay críticas más de fondo de un diminuto presidente ante dos hombres de Estado. Nadie te echó de menos, Tatiana”

Cuando la crítica se va a ese nivel, ésta habla más del que critica; por otro lado es claro que no tienen otra cosa de que hablar mal, sin duda se ven peor con este nivel de comentarios. Que pena. — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) January 11, 2023

No obstante, la discusión no se quedó ahí, pues Clouthier volvió a responder e incluso destacó que el community ya no estaba. Le aseguró a Lozano que no aspira a ser echada de menos como sí lo hace el militante albiazul. Asimismo, reiteró que ella dejó su puesto con una libertad que no goza el panista, a quien señaló por vivir preso de comentarios que datan de 2018.

“No aspiro a que me echen de menos como usted. Me fui con libertad que dudo la tenga usted, vive preso de un comentario desde el 18. Usted criticó a la Señora. Ups ya se fue el community”, expresó la hija de Maquío.

Fue así que la última palabra la tuvo Javier Lozano, quien reconoció la autoría de la ex funcionaria por “las faltas de ortografía y de semántica”, señaló, al tiempo que llamó a Gutiérrez Müller “pequeña e insegura” por no soportar el debate y la polémica.

Tatiana Clouthier junto a Gutiérrez Müller en 2018 (Facebook)

Finalmente, cerró llamando “insignificante” a Tatiana Clouthier, quien renunció a su cargo en el gabinete de AMLO el pasado 6 de octubre tras casi dos años al frente de la economía nacional.

“Se nota que ahora sí escribiste tú, tía Tatis. Volvieron las faltas de ortografía y de semántica. La Señora (con mayúsculas, como la pones sólo tú), me tiene bloqueado en esta red social. No soporta la polémica ni el debate. Es pequeña e insegura. Y tú, insignificante. Adiós”.

