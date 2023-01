Beatriz Gutiérrez Müller lució el mismo vestido de 11 mil pesos que Elba Esther usó en su boda

Un vestido podría unir a la "maestra" y la académica (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Desde que su esposo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), asumió la titularidad del Ejecutivo Federal en diciembre de 2018, incluso desde que se hizo pública su relación en la primera década de los 2000, la académica Beatriz Gutiérrez Müller se ha distinguido por utilizar ropa de marcas y diseños mexicanos, alejándose de la “ostentosidad” que marcó al cargo de primera dama -al que renunció- durante décadas.

Sin embargo, este martes 10 de enero sorprendió a la opinión pública al utilizar un vestido fuera de sus casas de moda que la han acompañado en ocasiones anteriores -como Mussi, además de los diseños de Celsa Vallarino y Luciana Cortés-, pues al parecer estaría portando un modelo de la marca Carolina Herrera que, curiosamente, también utilizó meses atrás la maestra Elba Esther Gordillo en su boda con el abogado Luis Antonio Lagunas Gutiérrez.

En las fotos que ella misma compartió en su cuenta oficial de Instagram, se pudo ver a la doctora en Teoría Literaria con un vestido que sobresalía por la combinación de los colores fucsia y negro, a comparación con los demás integrantes de la reunión que apostaron por colores sobrios como el azul.

Aunque no fue la única, pues la primera dama de Canadá, Sophie Grégorie, acudió a la reunión en Palacio Nacional con un traje sastre color hueso, mismo que acompañó con unos tacones de aguja del mismo color; aunado a que fue la única de las mujeres con el cabello recogido.

Regresando a la ropa que escogió Gutiérrez Müller para la X Cumbre de Líderes de América del Norte, se trataría del modelo Cache-Coeur de Tafeta Bordada, el cual actualmente ya no se encuentra disponible en la página oficial de la marca, puesto que fue de una colección anterior.

Sin embargo, en febrero tenía un precio de 23 mil pesos, pero en territorio mexicano contaba con un descuento especial, por lo que quedaba en 11 mil 500 pesos. Cifra que podría ser alta, comparada con algunos vestidos que ha utilizado, por ejemplo, en el Grito de Independencia de 2019 cuando utilizó un diseño de Ángel Mussi, el cual tenía un precio de tres mil pesos.

El vestido tenía un costo, en febrero de 2022, de 11 mil 500 pesos, ya con rebajas en la tienda en línea de Carolina Herrera (Carolina Herrera/Instagram/@beatrizgutierrezmuller)

A diferencia con las imágenes oficiales de la marca de moda, el vestido de la académica tuvo algunas modificaciones para que se ajustara a su figura, tal es el caso del largo, el cual evitó que sea un vestido de noche y se vuelva un poco más formal.

Asimismo, otra de las modificaciones que se vieron en el vestido fueron en la parte de la cintura, pues el diseño original contenía una cinta de la misma tela, la cual concluye un moño con el fin de acentuar dicha zona del cuerpo; sin embargo, la académica optó por un diseño diferente.

Finalmente, Gutiérrez Müller acompañó al vestido con medias y tacones bajos de color negro, además de un saco negro con el fin de darle mayor formalidad al atuendo, debido a que se trataba de una reunión de alto nivel.

Elba Esther Gordillo anunció su boda por el civil en 2022 (Instagram)

Como se mencionó al inicio de la nota, el vestido es muy similar al que utilizó la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, cuando anunció su boda por el civil con el abogado Luis Antonio Lagunas Gutiérrez en febrero del año pasado.

En aquella ocasión la elección de la marca no sorprendió debido a que la exfuncionaria siempre ha utilizado ropa de marca de alto nivel como Chanel, Prada, Louis Vuitton, Hermés, Cartier y muchas más, especialmente cuando tenía más apariciones públicas, es decir, previo a su arresto.

A diferencia de Gutiérrez Müller, la maestra no dejó ver en su totalidad el vestido, puesto que el video no presentó a los novios en tiempo completo, por lo que no se puede ver si se le realizó alguna modificación para que se ajustara a su medida.

