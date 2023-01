Quién es Bratty, la artista que representará a México en Coachella

La cantante mexicana Bratty se presentará en Coachella (captura de pantalla: brattyxb)

Recientemente se dio a conocer el cartel de la nueva edición del Festival Coachella, el cual se llevará a cabo durante el mes de abril en Indio, California. Después de una larga espera el festival reveló que la preventa de entradas se realizará el 11 de enero 2023, mientras que la venta general saldrá el 12 de enero, es decir un día después.

Todo lo que debes saber sobre el Coachella 2023 En el festival estadounidense se congregarán artistas de diversos géneros, dos de los headliners serán Rosalía y Bad Bunny VER NOTA

Durante dos fines de semana consecutivos, la sede este año recibirá a un gran número de artistas, mismos que con el paso de los años se han diversificado, refiriéndose a los géneros que se presentan. En está ocasión se presentarán el próximo viernes 14 o 21 de abril, cabe señalar que hasta el momento no se han dado a conocer los horarios que se estarán manejando en cada una de las fechas.

En el cartel destacaron nombres de cantantes tales como: Porter Robinson, Chemical Brothers, Black Pink, Gorillaz, Bad Bunny y Rosalía, entre muchos otros. Sin embargo, a pesar de dicha presencia, también deslumbró el nombre de Bratty, la única artista mexicana que se presentará en el festival.

Así se ve su nombre en el cartel (captura de pantalla: brattyxb)

De acuerdo con la información publicada por la cantante, se trata de una mujer nacida en Culiacán, misma que a través de redes sociales expresó su felicidad cuando se dio a conocer su participación en el Coachella, donde agradeció a sus seguidores, familia y equipo de trabajo por tan importante logro.

Los puntos clave de narcobloqueos en Sinaloa por la recaptura de Ovidio Guzmán culiacanazo VER NOTA

“Cuando empecé este proyecto y me preguntaban hacía dónde sería lo máximo que me gustaría llegar, pensaba en Coachella porque para mí eso era un imposible. Mis canciones nacieron gracias a bandas de california que tocaban surf pop lideradas por mujeres, y yo sólo quería ser cómo ellas. Hoy me di cuenta que no hay imposible, porque lo que yo pensaba que era imposible se hizo realidad”, destacó en su publicación.

Su verdadero nombre es Abigail Juárez Vásquez, mejor conocida como Bratty, quien es una cantautora proveniente del estado de Sinaloa, misma que a través de los años se ha escuchado en todo el territorio mexicano y se ha logrado posicionar como una de las voces femeninas más escuchadas.

“Gracias a todo mi equipo, amigos, familia, y ustedes que escuchan mi música, porque sin ustedes no hubiera llegado ahí, este es un logro de todxs. Seguiremos poniendo a Culiacán bien alto y a México”, concluyó su mensaje acompañado de unas fotos de ella tocando y el cartel del festival donde aparece su nombre.

México respondió al anuncio migratorio de Joe Biden Para México, el programa de permisos humanitarios para personas de Venezuela, implementado en octubre del 2022, mostró resultados positivos VER NOTA

La cantante de 22 años de edad ha mostrado una evolución rápidamente en su carrera musical, pues pasó de presentarse en pequeños foros de su ciudad natal hasta presentarse en festivales más grandes, tales como: Vive Latino, hasta colaborar con diferentes artistas.

Entre sus colaboraciones se encuentra “Ropa de bazar”, la cual estrenó a lado de Ed Maverick, “Alone” en compañía de la compositora Raylen y “Salvador” junto con Beta. Fue en 2019 que lanzó su álbum debut titulado Delusión, en el cual incluyó siete canciones y un par de bonus track que se lograron posicionar en las listas de música, se trata de: “Honey, No Estás”, “Quédate” y “Quiero Estar”.

La sinaloense será la única mexicana durante el festival (captura de pantalla: brattyxb)

Mientras que durante la pandemia lanzó sencillos como: “Tu canción”, “Otros colores” junto a Daniel Quién y “Una canción muy corta de navidad”, además recientemente firmó contrato con la empresa discográfica Universal Music México, por lo que se espera que continué estrenando hits próximamente.

SEGUIR LEYENDO: