Pati Chapoy y Daniel Bisogno defendieron a Bad Bunny tras la polémica del celular

El boricua ha causado revuelo por aventar los celulares de fans que buscan tomarse una foto con él (Foto: Instagram)

Bad Bunny continúa en medio de la conversación pues además de la reciente gira World’s Hottest Tour que logró un gran éxito en distintos países y culminó en el Estadio Azteca de la Ciudad de México ante 80 mil personas, el reggaetonero también ha causado revuelo por la actitud que ha mostrado ante algunos fans.

Por qué Gloria Trevi obtuvo su libertad tras pasar cuatro años en prisión por presunta corrupción de menores La cantante mexicana estaría enfrentando una nueva denuncia en su contra por los mismos cargos, pero ahora en Estados Unidos, por lo que estaría a punto de revivir su pasado con Sergio Andrade VER NOTA

Y es que según se puede ver en al menos dos videos que circulan en las redes sociales, el puertorriqueño se muestra irritado cuando considera que alguna persona invade su espacio personal. En el primero de los clips que se viralizaron en días recientes se le ve al cantante de Tití me preguntó caminando por calles en República Dominicana en compañía de su equipo y personal de seguridad cuando una fan lo intercepta e intenta tomarse una selfie con él.

Lo que causó la molestia del boricua es que la joven le colocó el teléfono casi enfrente de la cara, provocando que Bad Bunny le arrebatara el dispositivo y lo arrojara al mar.

Bad Bunny Se Enojó Con Una Fanática Y Arrojó Su Teléfono Al Piso

“¿En serio?”, se escucha decir a la joven, realmente sorprendida. Por su parte, uno de sus acompañantes remarca: “Hay que respetar el paso… respeten el paso…”. Al final del video, otro de los presentes le demuestra su apoyo al artista de 28 años: “Vamos Benito, te amamos como sea”.

Alex Lora explicó por qué un reconocido actor mexicano es ideal para protagonizar su bioserie El intérprete de 70 años confesó que no quería componer uno de sus más grandes éxitos, pero terminó haciéndolo sin imaginar que se convertiría en el himno de una generación VER NOTA

Dicha actitud provocó que Bab Bunny fuera objeto de múltiples críticas en las redes sociales, donde fue señalado de prepotente y malagradecido con sus admiradores.

La situación provocó que el máximo exponente actual del género urbano se defendiera y argumentara que le parece una falta de respeto la invasión de su espacio personal.

El mensaje en el que la estrella boricua reacciona a las críticas en su contra (Foto: Captura de pantalla)

“La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o sólo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, compartió Benito Antonio Martínez en su cuenta oficial de Twitter.

Criticaron en redes a Pati Chapoy por decir que los Reyes Magos no irán a Sinaloa La titular de Ventaneando hizo un tuit que molestó a internautas porque se habría mostrado insensible a los hechos que sucedieron tras la detención del hijo del Chapo Guzmán VER NOTA

La publicación tuvo una gran repercusión generando miles de comentarios, tanto en contra como a favor de la postura del cantante, quien por su parte limitó el acceso público a sus redes sociales.

Ante esta situación fueron los conductores de Ventaneando quienes reaccionaron y sorpresivamente se pusieron “del lado” del polémico cantante de reggaetón, pese a que anteriormente en dicho programa han cuestionado la calidad artística de la propuesta musical del puertorriqueño.

Para Bad Bunny, el acoso de sus fans al ponerle una cámara en la cara es una falta de respeto (Foto: Instagram @badbunnypr)

“Te voy a decir una cosa y no es que defienda a Bad Bunny, pero se me hizo muy agresivo de parte de la jovencita. Ya quiero que camines y que alguien llegue y te ponga el celular aquí, no. Tú crees que vas a pensar qué es lo voy a hacer”, comentó Pati Chapoy, titular de la emisión, opinión que fue secundada por el polémico Bisogno.

El comentario de Chapoy reveló que la mayoría de sus colaboradores se mostraron de acuerdo con la molestia del famoso, pero Linet Puente argumentó que la acción del boricua fue exagerada, pues es algo que le puede costar muy caro en su carrera, debido al resentimiento de un sector del público.

Daniel Bisogno y Pati Chapoy coincidieron en que los famosos no saben qué intenciones tiene la persona que se acerca a abordarlos (Foto: Instagram@bisognodaniel)

Por su parte Daniel Bisogno coincidió totalmente con lo dicho por Chapoy y lanzó una crítica muy a su estilo, apoyada también en su experiencia personal, pues también es una figura pública que cuenta con admiradores que lo han llegado a interceptar en la calle.

“Dan ganas de hacerlo también. Mira que yo no soporto a Bad Bunny, me parece lamentable como artista, pero en este momento lo defiendo en el sentido de que tanto es agresión que te pongan el teléfono en la cara aquí, como él aventárselo”, mencionó el presentador.

SEGUIR LEYENDO: