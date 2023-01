Todo lo que debes saber sobre el Coachella 2023

(Instagram/@coachella)

Después de meses de espera, el festival Coachella ya anunció su cartel para la edición de 2023. La preventa se realizará el 11 de enero mientras que la venta para el público en general saldrá el 12 de enero

Por dos fines de semana, la sede de este festival de música recibirá a un gran número de artistas, mismos que con el paso de los años se han ido diversificando en cuanto a los géneros que tocan.

(Instagram/@coachella)

Estos serán los artistas que se presentarán ya sea el viernes 14 o el 21 de abril, cabe señalar que aún no se dan a conocer los horarios por día.

Entre los artistas más destacados se encuentran Bad Bunny, Gorillaz, Burna boy, The Chemical Brothers, Kaytranada, Blondie, Becky G y Metro Boomin.

Bad Bunny. Foto: Instagram @badbunnypr

Además, también FKJ, Pusha T, Tobe Nwigwe, Wet Leg, SH Lewis, Yves Tumor, The Garden, Two Friends, YUNGBLUD, Jamie Jones, Ashnikko, Malaa, TV Girl, Wyte Fang, Vintage Culture, Domi & JD Beck, Dombresky, DannyLux, Nora En Pure, Overmono, Saba, Dennis Cruz + PAWSA, Soul Glo, Lava La Rue, Sleaford Mods, The Comet is coming, the Murder Capital, Chris Stussy, Jupiter & Okwess, Lewis OfMan, Juliet Mendoza, TESTPILOT, Angele, MUNA, Maceo Plex, Doechii, BENEE, Idris Elba, Magdalena Bay, Uncle Waffles, ¿Teo?, Mochakk, Gabriels, Oliver Loketzki, Kyle Watson y Desert Cahuilla Bird Singers.

Estos serán los artistas más destacados de los dos sábados, uno es el 15 y el otro el 22 de abril:

Rosalía, Eric Prydz, boygenius, $uicideboy$, The Kid LAROI, Charli XCX, Labrinth (popular por diversas canciones en la serie Euphoria), Los Fabulosos Calillacs y Underworld.

En esta portada proporcionada por Columbia Records Group "MOTOMAMI" de Rosalía. (Columbia Records Group vía AP)

Además, se presentarán: Diljit Dosanjh, Eladio Carrión, SOFI TUKKER, Remi Wolf, Chromeo, Marc Rebilet, Hiatus Kaiyote, Dinner Party, Elderbrook, Rebelution, Hot Since 82, EARTHGANG, UMI, Sheneseea, The Breeders, Monolink, Sunset Rollercoaster, NIA ARCHIVES, Jan Blomqvist, DRAMA, AG Club, Mathame, BRATTY, Yung Lean, Mura Masa, Yaeji, 070 Shake, Kenny Beats, Flo Milli, Keinemusik, Snail Mail, Ethel Cain, Bakar Donavan’s Yard, The Linda Lindas, WhoMadeWho, Destroy Boys, Elyanna, DJ Tennis { Carlita, Coylin, Chloe Caillet, Scowl y Francis Mercier.

En la edición de 2022, fueron varios los talentos mexicanos quienes participaron en el festival, entre ellos se encontró Grupo Firme y la Banda MS, la cual ya estaba anunciada desde 2020 en la edición que fue pospuesta por el Coronavirus, en ese momento, su anuncio causó un gran revuelo en redes sociales ya que en este festival figuran frecuentemente grupos en inglés.





