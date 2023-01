¿Laura G se va de Venga la Alegría?: Director General de Contenidos de TV Azteca terminó con los rumores

Laura G también conduce un programa radiofónico. (Foto Instagram: @lauragii)

Como en otros años, los programas más importantes de la televisión abierta mexicana comenzaron el 2023 con cambios en su programación, dinámicas, foros y elenco de conductores. Esto ocurrió principalmente en los dos matutinos con mayor presencia en México: Hoy y Venga la Alegría.

Quiénes son los cinco nuevos conductores de “Venga la Alegría” tras la salida de Roger González El matutino de TV Azteca está sufriendo varios cambios por la llegada de una nueva productora VER NOTA

Fue precisamente en este último donde se confirmó la llegada de cinco nuevos presentadores tras la salida de Roger González y, aunque supuestamente no habrá más cambios, todavía hay rumores sobre la posible salida de Laura G. Por esa razón, la regiomontana aprovechó la visita del Director General de Contenidos de TV Azteca, Adrián Ortega, para terminar con los rumores.

El conductor abandonó el matutino, mientras que Ismael Zhu -alias "El Chino"- se cambió a la edición fin de semana; esto en medio de rumores sobre su supuesto romance. (Foto: Instagram/@rogergzz)

Fue durante la mañana del miércoles 11 de enero cuando la reportera de espectáculos recurrió a sus historias de Instagram para compartir con sus 3 millones de seguidores un video que grabó en compañía de su jefe en inmediaciones de VLA. Sin entrar en rodeos, Laura cuestionó al directivo sobre su supuesta salida del programa que la regresó a la televisión tras el fin de Sabadazo.

Estoy aquí con el señor director, Adrián Ortega, cuestionándolo frente a frente si es cierto que me voy, que gano mucho, que me largo de esta empresa.

Adrián Ortega tomó con humor las especulaciones que rodean a su conductora y entre risas comentó que sí gana mucho, pero no saldrá del matutino: “No te vas, mentiras”. Laura G no pudo más que desmentir que tenga un jugoso sueldo y pidió que de una vez por todas terminen las especulaciones en su contra.

Roger González dejó Venga la Alegría: qué otros cambios se cocinan en TV Azteca Además de las modificaciones de horario, se anunciaron contenidos de reality y algunas telenovelas VER NOTA

“No me voy. Entonces ya suéltenme, por favor. Desde agosto me traen con eso. Ricky [Casares], rézale a otro santo, todavía me tendrás que ver más tiempo”, concluyó.

Laura G junto a Capi Pérez, Kristal Silva y Ricardo Salinas Pliego. (Foto Instagram: @lauragii)

El video fue recuperado en la cuenta oficial de Instagram del programa, donde algunos fanáticos aplaudieron que la regiomontana permanezca, mientras que otros lamentaron que seguirán viéndola todas las mañanas.

Venga la Alegría confirmó nuevo conductor; quién es el próximo integrante del matutino de TV Azteca El presentador confirmó que habrá más cambios en el aclamado programa VER NOTA

“Me cae muy bien. Aunque mucho tóxico escribe en estas redes, la realidad es que ella trabaja excelente”. “Nomas nos emocionan”. “Por favor, por tu bien y el el del publico sí deberías salir”. “Pues que mala decisión. No encaja no cae bien.”. “Se siente tan protegida que hasta se da el lujo de este comportamiento tan soberbio”. “Laura, que gusto verte en la pantalla todos los días”, fueron algunas reacciones.

(Foto: Instagram/@lauragii)

Esta no es la primera vez que Laura G enfrenta rumores sobre su salida y críticas por su desempeño en el programa. Fue a mediados del 2022 cuando Alex Kaffie informó en su columna Sin Lisonja que la siguiente en abandonar el proyecto después de William Valdés sería la regiomontana: “Su fin de ciclo ahí es próximo”.

En ese entonces Ana María Alvarado no se quedó con la duda y se acercó a la reportera de espectáculos para saber su versión de los hechos: “Le pregunté, y me dijo que hasta el día de hoy no tiene información de que así sea, que no sabe de dónde sacaría Alex esos comentarios, pero que hasta el día de hoy ni le han avisado, ni habría motivos para que la dejaran fuera”.

(Foto Instagram: @vengalaalegria)

Quiénes son los cinco nuevos conductores de Venga la Alegría

Los cambios sucedieron en la edición Fin de Semana; salieron Gaby Ramírez, Aristeo Cásares y Daniela Alexis Barceló -mejor conocida como La Bebeshita- para que entraran Enrique Mayagoitia, Esmeralda Ugalde, Rafa Balderrama, Marcela López y El Chicken Muñoz.

Kike fue quien más llamó la atención, pues dejó Multimedios -donde consiguió mantener su popularidad con colaboraciones en Mitad y mitad, SNSerio con Adrián Marcelo y Vivaldi- para incorporarse a TV Azteca. Cabe mencionar que no estudió comunicación, actuación o alguna carrera acorde al mundo del entretenimiento, sino que se graduó como Ingeniero Mecánico Administrador.

SEGUIR LEYENDO: