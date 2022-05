Laura G reveló que Omar Chaparro habría sido el culpable de que “Sabadazo” saliera del aire

Laura G aseguró que "Sabadazo" terminó debido a Omar Chaparro (Foto: Facebook/Sabadazo)

A casi seis años de que Sabadazo terminó de emitirse, Laura G reveló cómo el famoso programa llegó a su fin y quién habría sido el culpable de que las grabaciones ya no pudieran seguir.

Sabadazo fue uno de los últimos programas familiares transmitidos en fin de semana más populares de Televisa. Comenzó emisiones en octubre de 2010 con un elenco principal conformado por Omar Chaparro, Cecilia Galliano y Laura G.

Pese a que el programa era bien recibido por el público, en septiembre de 2016 se anunció que llegaría a su fin debido a diferentes circunstancias, y los conductores se despidieron sin explicaciones.

Corrieron rumores de que la mala relación entre los integrantes o las controversias que estaban atravesando habría terminado con Sabadazo, sin embargo, Laura González reveló en entrevista con Inés Moreno para su canal de YouTube, que para ella este programa fue uno de los que más le enseñó como presentadora y disfrutó de los años que pasó ahí, pues aunque podía ocurrir de todo, el ambiente con sus colegas y la producción siempre fue bueno.

El programa fue uno de los más populares en su momento y es por ello que estuvo al aire por seis años (Foto: Facebook/Sabadazo)

“Era un circo, maroma y teatro. Era un programa que si te metías un ácido veías de todo: papeles, duendes, de repente una vaca… pasaba de todo. Para mí fue la mejor escuela de conducción”, dijo la conductora de Venga la Alegría.

Laura confesó que dentro de Sabadazo cada uno tenía su papel, por ello es que no existían peleas por quién podía tomar algún segmento que no le correspondía, por lo que el programa no finalizó por problemas entre la producción.

“Alexis Núñez, es un gran productor, me enseñó mucho del chicharo, me enseñó a hacer entrevistas, me empezó a dejar la responsabilidad de ‘vas a esto’. Además, los roles estaban definidos: Cecila espectacular, Omar el comediante y yo como la patiño de Omar, pero que llevaba toda la estructura del programa porque sabía quién entraba y salía, las entrevistas. Nadie se metía en la cancha del otro y eso funcionó perfecto”, reveló.

Omar Chaparro era el que casi siempre lideraba las secciones de comedia del programa (Foto: Twitter/@SabadazoOficial)

Es por ello que la presentadora señaló como culpable de que Sabadazo terminara a Omar Chaparro, pues él habría sido el primero en querer salir del programa y buscar nuevas oportunidades como actor.

“Nos dolió cuando Omar nos dijo: ‘Quiero ser actor, me voy’. Omar termina Sabadazo. Y le dijimos: ‘No nos puedes dejar sin comer’”

Núñez buscó la forma de hacer que su programa no se detuviera con la salida de Chaparro, motivo por el que buscó a Yordi Rosado para que tomara su lugar. Sin embargo, la presencia de Omar habría sido tan indispensable, que simplemente esta nueva etapa no salió adelante y Sabadazo llegó a su fin.

Laura G aseguró que sin su compañero el programa no pudo seguir al aire (Foto: Twitter/@SabadazoOficial)

“Corrió el rumor que traían a Yordi en vez de Omar, hicimos un piloto, grabamos algunas cosas, pero ya sabíamos que no iba a seguir. Omar es carismático, entregado”, dijo González.

Pese a que desde que terminó este proyecto en pocas ocasiones Cecilia Galliano, Omar Chaparro y Laura G se han vuelto a reunir públicamente, la presentadora de Venga la Alegría comento que su amistad fue tan fuerte en ese entonces, que hasta hoy siguen manteniendo una muy buena relación.

“Me la vivía en casa de Cecilia. Con Omar, ahora que nos hemos vuelto a ver por trabajo o porque me ha tocado entrevistarlo, son esas personas que te marcaron. Espiritual, nunca lo he visto de malas y son grandes recuerdos, es como si estuvieras en la secundaria, fue una gran escuela”, recordó Laura.

