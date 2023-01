Por qué Kenia Os no participará en la bioserie de Gloria Trevi

(Fotos Instagram: @gloriatrevi // @keniaos)

La tormentosa historia de Gloria Trevi dio un giro inesperado este 2023, cuando la revista Rolling Stone informó sobre la existencia de dos denuncias aparentemente en contra de la intérprete mexicana y su exproductor, Sergio Andrade, por presunta corrupción de menores. Los hechos habrían ocurrido hace más de dos décadas en Estados Unidos, antes de que la expareja fueran detenida en Brasil por el mismo cargo..

“No me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí [...] Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente [...] Tengo la verdad de mi lado”, se lee en un comunicado que lanzó la artista al respecto.

(Foto: Instagram/@gloriatrevi)

Las denuncias trascendieron justo cuando Gloria Trevi estaba preparando hasta el último detalle para lanzar Ellas son yo, una bioserie donde contará los momentos más escabrosos que vivió junto a Sergio Andrade, Mary Boquitas, Karina Yapor, Karla y Katia de la Cuesta -entre muchas otras mujeres que formaron parte del clan Trevi-Andrade-, la pérdida de su hija, su salida de prisión en 2004 y su reivindicación artística.

Por mucho tiempo se especuló sobre las actrices que podrían interpretarla en las diferentes etapas de su vida y entre los nombres destacó Kenia Os, una famosa influencer mexicana que también ha incursionado con éxito en la industria musical. Su posible participación no había sido confirmada hasta hace unas horas, cuando la propia creadora de contenido reveló que sí fue considerada, pero lamentablemente no se concretó.

La influencer hizo live donde contó que primero fue contactada por Instagram por el equipo de Gloria Trevi y después sostuvo una llamada directamente con la cantante:

Me dijo que estaba haciendo un proyecto muy importante, que estaba muy emocionada y que le gustaría que yo participara, pero que no sabía porque al parecer ya tenían a una persona que estaba encargada de ese proyecto y ya habían seleccionado a una chica, pero que le gustaba yo, me dijo: “Me gustaría que tú seas la protagonista de mi serie, veo muchas cosas en ti”.

Regina Villaverde le dará vida a Gloria Trevi de los 14 hasta los 21 años (Foto: Televisa)

Kenia Os confesó que se sintió muy emocionada por poder interpretar a Trevi en su bioserie, pero no se hizo muchas ilusiones porque estaba compitiendo con otras actrices. Cabe mencionar que Regina Villaverde, Luka Montellano, Valentina Delgado y Lu Rossette se quedaron con el protagónico.

“Estuvimos platicando. Me contó un poquito de qué se trataba, yo como que me puse muy sentimental en la llamada por recibir una noticia así de grande, era como que cambiaba todo a pesar de que mi agenda estaba saturada, aún no había aceptado las fechas del tour, entonces platiqué obviamente con mi equipo [...] estábamos a disposición pero simplemente no pasó”, explicó.

(Foto Instagram: @keniaos)

Aunque Gloria Trevi quería que Kenia Os formara parte del elenco principal no sucedió. Sin embargo, la cantante comentó que recibió esta consideración como un gran paso en su carrera, pues no quita el dedo del reglón de algún día poder debutar como actriz. Incluso, confesó que hizo casting para darle vida a la Reina del Tex-Mex en su bioserie de Netflix.

Creo que fue un gran acercamiento y también creo que es algo que ya está sucediendo, que personas me estén considerando para la televisión. También hice casting para ser en Netflix Selena Quintanilla, pero en ese no me quedé por el acento porque tenía que tener un acento en inglés diferente que a mí no me salía.

