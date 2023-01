Adela Micha reaccionó a encontronazo de Niurka Marcos y Maryfer Centeno: “Qué verdulería”

Adela Micha creó su canal de YouTube tras su salida de Televisa. (Captura de YouTube: La Saga)

Niurka Marcos y Maryfer Centeno se posicionaron entre las principales tendencias de redes sociales tras protagonizar una acalorada discusión durante un programa de La Saga -canal de YouTube de Adela Micha-. El encontronazo abrió un debate entre los internautas, quienes no solo cuestionaron su actitud frente a las cámaras, también criticaron a la periodista por trasmitir ese tipo de proyectos en su espacio.

Después de todo lo ocurrido, Adela Micha ocupó un espacio en su noticiero para enfrentar el escándalo. Para comenzar, comentó que posiblemente la vedette arremetió contra Maryfer Centeno porque “le da demasiada importancia” a un análisis de lenguaje corporal que hizo sobre su extinto romance con Juan Vidal. Y es que en esa ocasión la grafóloga mencionó que la cubana estaba interpretando un personaje, pues en realidad no era así cuando estaba enamorada.

La vedette insultó a la grafóloga. (Captura de pantalla/Youtube)

Respecto a la responsabilidad que habría tenido su colaboradora en toda la situación, reconoció que: “Quizás faltó prudencia por parte de Maryfer”.

Después, la periodista retransmitió un fragmento del enfrentamiento donde se puede apreciar el momento exacto en que la actriz volteó su asiento para darle la espalda a Maryfer Centeno luego de que le pidiera respeto tanto para ella como para el espacio. Tras ver las imágenes, Adela Micha comentó: “Esta preciosos como Niurka nada más voltea su silla y Sebastián se queda ahí, pues que la ayude a ponerla”.

Asimismo, enfrentó las críticas que recibió por transmitir Se tenía que decir y se dijo -un programa bajo la conducción de Sebastián Reséndiz- en su canal de YouTube:

Yo voy a aclarar algo. Este es el canal de “La Saga” y ese es un programa que se transmite por este canal. Cada uno de los programas tiene su estilo, su perfil que le dan los conductores y ese programa es como de espectáculos, de zarpazos, Niurka se lo tenía que decir y se lo dijo. Pero, como comentario, a mí no me metan en sus problemas.

Tras lo ocurrido, la vedette y la grafóloga se tomaron una sesión de fotos. (Foto Facebook: Niurka Marcos)

Fue bajo este contexto que bromeó con colocar una advertencia cada que comience uno de sus programas: “Las expresiones emitidas en este programa son responsabilidad de quien las dice”.

Adela Micha aseguró que: “No sabía que venía Niurka, yo me quede en que venía Toñita que era la invitada al programa” y concluyó calificando el enfrentamiento como “Que verdulería fue esto”.

Niurka Marcos insultó a Maryfer Centeno: “Tú no me vas a psicoanalizar”

Fue durante una emisión de Se tenía que decir donde Niurka Marcos aprovechó para reclamarle públicamente a Maryfer Centeno por un análisis que publicó en sus redes sociales: “A mí me tira mierda una cierta cantidad de gente, pero quienes me aman y me defienden evidentemente le tiran mierd* a quien me tira mierd* a mí”.

La vedette estaba subiendo de tono y tras usar unas palabras altisonantes, Maryfer pidió que todo se llevara a cabo con respeto: “La que más habla eres tú, Niurka. Vamos a ser un recuento minuto a minuto de la cantidad de palabras que dices tú con la cantidad de palabras que diga yo. Asimismo, vamos a ver quién es agresiva y quien no”.

(Foto Facebook: Niurka Marcos)

Lamentablemente, su intento por calmar las cosas terminó por desatar más reclamos de Niurka: “Tú a mí no me vas a psicoanalizar porque a mí me vale madr*s lo que tú opinas. Esa mam*da que tú haces de adivinar el cuerpo, cómo se mueve [...] niña culicag*, qué edad tiene esta escuincla que todavía le falta la mitad de la vida por vivir para que esté psicoanalizando, te falta muchas masturbadas”.

Maryfer no se quedó atrás y aseguró que la actitud de Niurka era resultado de un personaje y no su verdadera personalidad: “Tú y yo sabemos que haces esto por publicidad y que este es tu personaje. Ve a decirle estúpid* a otra gente y espeta el espacio de Adela Micha, esta no es tu casa”.

