Pablo Albuerne, crítico de “MasterChef Celebrity”, se dislocó el hombro durante un programa en vivo

El chef español se sumó a la edición mexicana del famoso reality de comida en 2022. (Captura Twitter)

Pablo Albuerne volvió a posicionarse entre las principales tendencias de redes sociales después de aproximadamente un mes de la gran final de MasterChef Celebrity 2022. En esta ocasión, el chef español no enloqueció a los internautas con sus ácidas críticas sobre los platillos elaborados por los famosos mexicanos, sino que prendió las alarmas por un incidente que sufrió durante un programa en vivo.

Fue durante las últimas horas del pasado martes 10 de enero cuando comenzó a circular en internet un video recuperado de un programa español al que Pablo Albuerne asistió como invitado especial. En el fragmento audiovisual se puede apreciar el momento exacto en que el chef se dislocó su hombro izquierdo cuando trató de bajar sus brazos para comenzar explicar cómo preparar un platillo.

Ricardo Peralta ganó la segunda temporada de "MasterChef Celebrity México". (Twitter/@MasterChefMx)

Como era de esperarse, Pablo Albuerne lanzó un pequeño grito de dolor. Los dos conductores del programa pensaron que todo se trataba de una broma hasta que notaron que las reacciones del chef no eran falsas, pues no podía recuperar su posición, así que lo cuestionaron sobre qué estaba pasando. ”¡Se me ha zafado el hombro!”, respondió el crítico de MasterChef Celebrity México.

“¿Es enserio?”. “¿De verdad?”. “Es parte de la merienda”, volvieron a preguntar los presentadores españoles cuando Pablo Albuerne se levantó de su lugar, se colocó detrás de su silla, recargó su brazo afectado en el respaldo y trató de acomodar su hueso, pero lamentablemente no lo consiguió: “No puedo [continuar]”.

Cositas del dieecto!! 😅 estoy bien 💙🙏🏻 https://t.co/B6VJPBI78u — Pablo Albuerne (@gipsychef) January 10, 2023

Fue entonces cuando los conductores pidieron apoyo del equipo de producción para que el chef fuera revisado fuera de cámara y, de ser necesario, trasladado a un hospital. “¿Pero cómo se te ha salido?”, preguntó una colaboradora de Zapeando mientras que Pablo Albuerne desalojaba el foro entre aplausos y desconcierto por todo lo que pasó en cuestión de segundos.

El programa continuó con normalidad y no se brindó información sobre el estado de salud del chef. El video se viralizó en redes sociales, donde varios usuarios externaron su preocupación por Pablo Albuerne, pues no se supo nada de él hasta que reapareció en su cuenta de Twitter para informar que ya se encuentra mucho mejor.

Cositas del directo!! estoy bien.

El chef Pablo llegó sin conocer a las celebridades y, poco a poco, se convirtió en uno de los personajes favoritos de la gente. (Youtube/MasterChef México)

Como era de esperarse, su publicación se llenó con mensajes de cariño de sus fans: “Pobrecito”. “Incluso con el hombro salido tu voz sigue siendo super ASMR, en serio tienes la voz que aspiro a tener. En otro orden de cosas espero que andes mejor ya”. “No CHEF, espero que este bien. LQM”.

Quién es Pablo Albuerne, el crítico que dividió opiniones en la segunda temporada de “MasterChef Celebrity México″

Fue a mediados de 2022 cuando TV Azteca anunció la llegada de un nuevo chef que acompañaría a Beatriz Vázquez y José Ramón Castillo en la segunda temporada del reality gastronómico. Se trató de Pablo Albuerne, un profesional de la concina que dejó momentáneamente su natal España para criticar los platillos elaborados por personalidades mexicanas y así seleccionar al ganador.

Además de su pasión por la cocina es creador de contenido y propietario de dos restaurantes en España: La Zorra y El Santo. Cuenta con más de 100 mil suscriptores en su canal de YouTube, donde suele compartir sus mejores recetas sin dejar de lado algunos tips de cocina. También tiene un libro sobre gastronomía que ya va por su cuarta edición.

Asimismo, se mantiene vigente a través de su página oficial en Internet y redes sociales. En Instagram tiene cerca de 321 mil seguidores, mientras que en Twitter supera los 17 mil fans.

