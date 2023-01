Clima en México para el 11 de enero de 2022. Foto: Conagua Clima

El frente frío Núm. 23 se extenderá por los estados del norte del territorio y en interacción con una línea seca sobre Coahuila, ocasionará vientos de 60 a 70 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León. Además, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé oleaje elevado de hasta 5 metros de altura en la costa oeste de la Península de Baja California.

Por la tarde, un canal de baja presión, sobre el oriente y sureste del país, y el ingreso de humedad del Golfo de México, ocasionarán chubascos en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Finalmente, la circulación de un sistema de alta presión en el Golfo de México originará un evento de “surada” (con rachas de viento de 40 a 60 km/h en las costas de Tamaulipas, Veracruz y en la Península de Yucatán.

México registrará temperaturas máximas de hasta 40º C en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y de hasta 35° C en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En contraste, las mínimas podrían ser de hasta -10º C en zonas montañosas de Chihuahua y Durango, y de hasta -5° C en Baja California, Sonora y Zacatecas.

Con frente frío núm. 23 y evento de "surada", SMN prevé fuertes vientos y oleaje elevado en México.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo parcialmente nublado, ambiente frío a muy frío con posibles heladas y bancos de niebla al amanecer en zonas altas de la región. Por la tarde, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México.

En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 21 a 23 °C. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 1 a 3 °C y máxima de 17 a 19 °C. Así como temperaturas mínimas de -5 a 0 °C en zonas altas del Estado de México.

Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado y sin lluvia en la región. Ambiente matutino fresco y frío con posibles heladas en zonas serranas, además de templado por la tarde. Oleaje de 3 a 5 metros de altura en la costa oeste de Baja California, de 1 a 3 metros en la costa occidental de Baja California Sur y de 1 a 2 metros de altura en el Golfo de California.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado durante el día y sin lluvia. Por la mañana ambiente fresco y frío con heladas en sierras de Sonora, así como templado por la tarde.

Pacífico Centro: Cielo parcialmente nublado durante el día, con lluvias aisladas en Michoacán y sin lluvia en Nayarit, Jalisco y Colima. Ambiente fresco por la mañana y frío con posibles heladas en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido, además de caluroso en Michoacán.

Clima en México para el 11 de enero de 2022. Foto: Conagua Clima

Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado. Bancos de niebla al amanecer en zonas serranas. Ambiente fresco a templado durante la mañana, así como frío en sierras de Oaxaca y Chiapas. Lluvias e intervalos de chubascos en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en Guerrero. Por la tarde, ambiente templado a cálido.

Golfo de México: Cielo medio nublado, así como nublado en el sur de la región. Por la mañana posibilidad de lluvias en el sur de Veracruz y lluvias aisladas en Tabasco. Ambiente fresco con bancos de niebla y posibles heladas sobre sierras de Veracruz. Por la tarde, ambiente templado a cálido.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado por la tarde con chubascos y posibles descargas eléctricas en Campeche y Quintana Roo. Sin lluvia en Yucatán. Por la mañana, ambiente templado y cálido por la tarde.

Mesa del Norte: Cielo parcialmente nublado, lluvias aisladas en San Luis Potosí y sin lluvia en el resto de la región. Ambiente matutino frío a muy frío con posibles heladas en zonas serranas, así como gélido en zonas montañosas de Chihuahua y Durango.

Mesa Central: Cielo parcialmente nublado con ambiente matutino frío a muy frío en zonas altas, además de posibles heladas y bancos de niebla al amanecer. Cielo medio nublado por la tarde con posibilidad de chubascos en el norte de Puebla y lluvias aisladas en Hidalgo. Sin lluvia en el resto de la región. Ambiente vespertino templado a cálido.

