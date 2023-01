Andrea Legarreta respondió a críticas por usar kimonos y no cubrebocas en su viaje familiar a Japón

La familia permaneció dos semanas en el país oriental, desde donde compartió postales con sus seguidores (Foto: Instagram)

Para despedir al Año viejo y darle la bienvenida a 2023, la familia Legarreta Rubín se trasladó hasta Japón para disfrutar de los atractivos turísticos y culturales del país oriental, desde donde compartieron con sus seguidores diversas postales.

Además de su paso por Tokio y otras localidades, y mostrarse interesados en la cultura japonesa, llamó la atención que Andrea Legarreta, Erik Rubín y sus hijas Mía y Nina vistieron en distintos momentos a lo largo de dos semanas de estancia en el emblemático país oriental los clásicos kimonos, vestimenta tradicional del pueblo nipón.

Otra cuestión que llamó la atención y desató críticas en las redes sociales fue que la conductora de Hoy y su familia en ningún momento mostraron el uso del cubrebocas a su paso por Japón, lo que fue considerado como riesgoso dado que la crisis sanitaria mundial continúa latente.

Sobre esto, la presentadora del matutino de Televisa contestó a sus detractores que criticaron que no respetó el uso de la mascarilla. “La fortuna de viajar es saber cómo te vas a ir adaptando a cada lugar, hay gente que la verdad opina por opinar y si ellos quieren opinar pues es su bronca, allá en los lugares abiertos puedes estar sin cubrebocas y en algunos lugares interiores”, dijo Andrea Legarreta en un encuentro con los medios a las afueras de la televisora.

Legarreta redondeó su idea argumentando que cada viaje es una experiencia de vida y aprendizaje que ayuda a conocer los usos y costumbres de cada sitio al que se viaja, lo que incluye adaptarse a las normas y acatar las recomendaciones en cada sitio.

“Nosotros no somos de romper las reglas y de ‘yo voy a hacer lo que yo quiero’, y voy a faltarle el respeto al país al que voy, al contrario somos muy responsables también de las reglas”, comentó.

“Nos dicen: ‘en este lugar se porta el cubrebocas’, o en tal templo, que nos ha tocado en otros países como Indonesia, te cubres los hombros, la cabeza o te pones como ciertas faldas o pareos que te cubren, o sea, en cada lugar nosotros hacemos lo que se nos permite hacer y lo que se nos pide hacer”, aseguró la también actriz para dejar en claro que no incurrió en una falta.

Respecto al uso de la indumentaria tradicional de Japón, los kimonos, Legarreta recibió comentarios como que se estaba apropiando de una cultura ajena sin conocer el significado o que prefería vestir prendas extranjeras por encima de la vestimenta tradicional mexicana.

Sobre ello, la famosa de 51 años destacó que ella misma ha portado huipiles, rebozos y además moda mexicana, por lo que a los comentarios de los “haters” no les presta importancia.

“Entonces la gente puede opinar, ya la verdad a estas alturas que me pongas ‘qué ridículo que te pones un kimono’ o por qué no usas prendas de México’. La gente que me sigue y me conoce sabe lo que amo a mi México. Sabe lo que adoro portar sus prendas, lo que los presumo, que se metan tantito a mi Instagram van a encontrar reportajes de tejedores, de Oaxaca, de diferentes lugares, de cuando festejamos las fiestas”, destacó Legarreta.

Además Legarreta añadió que respeta cada ley de México y, como ejemplo, aseguró que nunca ha sobornado a un policía cuando ha llegado a cometer una infracción.

“Yo no soy una mujer que dé mordida, yo no lo hago. Cuando la mayoría de la gente a lo mejor sí lo hace o te dicen tú esto, tú lo otro. Yo en mi país sabiendo que una gran mayoría lo hace, no doy una mordida a un policía, o sea, ¿por qué voy a ir a hacer cosas que no debo en otros países?”, expresó.

