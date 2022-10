Andrea Legarreta dio a conocer las razones por las que ya no siguió haciendo telenovelas

Foto: Instagram / Andrea Legarreta

Andrea Legarreta es una de las caras de la televisión mexicana más importante de la última década, desde su irrupción en el matutino de Televisa, Hoy, la famosa se ha posicionado como una de las conductoras principales de la televisora de San Ángel y de México.

Ahora a poco más de una década de su participación como Lupita en Vivan los niños (2003) lejos de los reflectores del mundo de la actuación, la presentadora mexicana la oportunidad de ahondar en su largo historial dentro de la pantalla chica, así como de las razones que la orillaron a alejarse del mundo de las telenovelas mexicanas.

Fue durante un reciente encuentro con la prensa, donde la conductora en primera instancia abordó la noticia de su continuidad en el programa matutino de Hoy de cara al cierre del 2022, así como de los cambios que habrá dentro de la producción el próximo año.

“Muy felices […] al final si somos parte importante dentro del programa, o sea como que ya es parte del ADN nuestra presencia, pero sin duda cuando no estamos también tenemos elementos muy buenos, creo que todos los compañeros que estamos tenemos algo distinto que aportar […] hemos hecho buen equipo, agradezco lo que me dices y sí creo que dices ‘programa Hoy’ y piensas en los que han estado mayor tiempo, sin embargo, se han sumado talentos padrísimos”, comentó la presentadora de 51 años.

Más adelante, la famosa conductora de radio y televisión recordó que aunque tuvo gran éxito como actriz dentro de telenovelas mexicanas, el regresar a la pantalla chica no se encuentra dentro de sus planes a corto plazo, pues después de varios lejos de los reflectores se ha concentrado en ser madre.

“La última que hice que fui protagonista fue Vivan los niños, que era la maestra Lupita. Después hice algunas actuaciones especiales. No sé si telenovela, la verdad es que con los años he disfrutado mucho estar con mis niñas, poder acompañarlas, poder estar presente, y el programa a mí me da la facilidad de poder hacer otros proyectos, trabajar, ser la imagen de algunas marcas, estar con mis niñas, apoyarlas, acompañarlas, aconsejarlas, Erik viaja muchísimo, está mucho tiempo en gira o está metido en el estudio, y para mi estar presente es muy importante”, manifestó.

Finalmente, la conductora de televisión dejó abierta la posibilidad para hacer otro tipo de proyectos: “Hice una peli hace relativamente poco con Nina, la de Mamá se fue de viaje […] estuvo bien padre, y al final bien lindo querían que estuviera y se acomodaron un poco mis horarios, y estaba trabajando con mi niña. No es que no me den ganas, me gustaría probar otras cosas”, remató.

Andrea Legarreta Martínez inicio como modelo de comerciales de televisión a los 2 años de edad y a los 8 años de edad ingresa a estudiar canto, baile y actuación en el Centro de Capacitación Artística de Televisa (CEA Televisa).

Andrea participó en programas unitarios como Nosotros los Gómez, Papá soltero, Tres Generaciones, Plaza Sésamo y la telenovela Carrusel, entre otros. A los 16 años ingresa al grupo musical Fresas con crema y comienza su carrera como conductora en el programa Música futura, a la par que regresa a las telenovelas con Más allá del puente, Simplemente María, Alcanzar una Estrella, Muñecos de papel, Baila conmigo, La sombra del otro, No tengo madre, entre muchas otras.

