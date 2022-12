Por qué Andrea Legarreta no acompañó a Galilea Montijo en la develación de su figura de cera

Andrea Legarreta no acompañó a Galilea Montijo en la develación de su figura de cera (Foto: Instagram/@galileamontijo/@andrealegarreta)

Después de casi 30 años de trayectoria, Galilea Montijo recibió un peculiar homenaje en el Museo de Cera ubicado en la delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Se trató de una figura hecha con sus medidas exactas que resaltó todas sus características, desde su larga melena castaña y ondulada, hasta la espectacular figura que conserva a sus 49 años.

A pesar de que más de un integrante de la producción matutina donde labora desde hace más de una década estuvo presente en la develación, la gran ausente del Programa Hoy fue Andrea Legarreta, por lo que más de uno cuestionó el por qué, ya que son consideradas como una de las duplas más importantes de la televisión mexicana y sobre todo dentro de la empresa Televisa.

Fernando Reina y su hijo, Mateo, disfrutaron de la presentación de esta pieza que también contará con una réplica en su natal Guadalajara. Además de su familia, la presentadora también tuvo el apoyo de varios compañeros de trabajo como la productora del matutino de San Ángel, , Paul Stanley y sus mejores amigas, Roxana Castellanos y Claudia Troyo.

La productora del programa "Hoy" fue la encargada de frenar los rumores (Captura Instagram: @museodecera)

Ante la insistencia de los fans y de los medios de comunicación por saber dónde se encontraba su entrañable amiga y por qué no había acudido a un día tan “importante” para Montijo, fue la misma Andrea Rodríguez, titular del matutino, quien confesó en entrevista a Ventaneando por qué Galilea no estuvo cobijada por Legarreta:

“Si te has fijado que Andrea viene afónica. La verdad es que como empezamos con una gripita, empezó Tania, luego Latin, Latin se la pasó a Emma, luego Andrea Legarreta, luego Gali, yo traigo también un poco, ya todos vimos que no es influenza, porque estamos todos vacunados, ya vimos que no es COVID-19, pero a algunos como que les pegó más fuerte, como en el caso de Andy y a otros, bendito Dios, como que fue muy leve”, explicó.

Sabiendo que la ausencia de la esposa de Erik Rubín causaría grandes controversias en redes sociales y alimentaria la teoría de que las cosas entre ambas presentadoras no se encuentran bien, como se rumora desde hace un par de años, su jefa no dudó en retomar el tema de cómo es su relación detrás de las cámaras y los reflectores dentro de Televisa.

Galilea Montijo y Andrea Legarreta trabajan juntas desde hace más de 10 años (Foto: @galileamontijo/ Instagram)

“Tú las ves y se adoran, se quieren, eso no se puede mentir, al final de cuentas, cuando tú no te caes bien con alguien se nota”, puntualizó la productora. Durante esta charla, la hermana de la fallecida Magda Rodríguez adelantó que Andy Escalona está a días de debutar como mamá, una situación que compartirán en Hoy: “Este viernes tienen nuevamente otra cita con el ginecólogo y a ver qué nos dice. Yo, en cuanto sepamos, ya saben que luego, luego les vamos a avisar a todos para que sepan que llegó ya la bendición”, explicó.

Dentro de la nueva polémica, las palabras de Andrea Legarreta no tardaron en hacerse también públicas, terminado así con toda especulación que su ausencia en la develación de la figura de cera de Galilea hubiera podido causar, siendo Instagram la plataforma ideal para dejar ver que son tan amigas como siempre.

Así respondió su colega de "Hoy" (Foto: captura Instagram)

“¡Qué preciosa! Me hubiera gustado estar ahí”, le comentó a Montijo quien dijo: “Ya lo sé, que estabas muy enferma el día de ayer y mucha gente que faltó”, haciendo referencia a que también faltó Raúl Araiza, otro de los conductores más antiguos que han compartido el espacio del canal de Las Estrellas por más de una década.

