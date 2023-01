Mia Rubín no quiere seguir los pasos de su mamá Andrea Legarreta en la conducción: “No me veo haciéndolo”

La cantante actualmente tiene 17 años (Foto: (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La hija de uno de los rostros más famosos de la televisión mexicana ha comenzado su vuelo en solitario: Mia ha iniciado su carrera como cantante profesional, teniendo ya más de un sencillo en plataformas digitales, siguiendo el ejemplo de su padre Erik Rubín. Sin embargo, en los planes de la joven de 17 años no está la conducción de un matutino, tal y como lo hace su madre Andrea Legarreta en Hoy.

“Me parece admirable lo que hace, que es un trabajo increíble y que muy pocas personas lo hacen como ella, pero no es algo que esté en mis planes. No me veo a futuro haciéndolo, pero nunca voy a decir nunca, pero sí se me da la oportunidad pues claro que estaré ahí para hacerlo”, inició Mia Rubín Legarreta en entrevista con Infobae México.

Para la joven el mundo de la música es algo que se adapta mejor a su estilo, a pesar de que también ha ejercido la actuación, algo a lo que su hermana Nina Rubín Legarreta le llama más la atención, haciendo de la famosa familia una de las más versátiles de la industria.

“Yo empecé mi carrera en una obra musical a lado de mi hermana, entonces me encanta actuar, he hecho doblajes, tal vez los papeles no cambiarán por completo porque yo si estoy enfocada por completo a la música pero sí me gustaría estar en una serie o película”, agregó.

Mia y Andrea Legarreta son muy unidas en redes sociales (Foto: Instagram/@miarubinlega)

Mia Rubín Legarreta considera que la industria del entretenimiento es complicada y a eso se le pueden sumar más retos como el ser hija de otras importantes estrellas: “Para varios niños de artistas puede ser muy difícil encontrar quienes son. No sé, el papá es cantante, la mamá es conductora, pues qué se espera de la niña… que haga cualquiera de las dos cosas. Mi padre fue una gran influencia para yo poder empezar en el mundo de la música, pero al final fue algo que me marcó toda mi vida y siempre ha sido parte de mí, mi pasión más grande”, confesó.

Mia y Erik Rubín ya han colaborado musicalmente (Foto: Instagram/@miarubinlega)

“Lo que me hace diferente es que sí tal vez esté cantando igual que mi papá, pero tengo mi propia manera de hacerlo y a pesar de que sea diferente él me sigue encaminando, al igual que mi mamá. Al final soy una persona individual, al igual que todos los hijos de famosos pero cada quien tiene su toque, lo importante es recordar eso. Sí me siento distinta a mis papás, pero me siento muy afortunada que en mi camino ellos están ahí”.

“Flecha”: el debut musical de Mía Rubín que casi se cancela por COVID-19

“Antes de sacarla, creo que tenía como dos años de que ya estaba lista y pasó por muchísimos cambios. La iba a sacar antes de la pandemia ( COVID-19) pero al final no se logró. Surgieron muchos cambios, pasó la colaboración con Chucho Rivas, pero fue muy especial porque fue mi primera canción, mi inicio como solista, que es mi carrera y es lo que quiero hacer toda mi vida”, compartió.

"Flecha" ya está disponible en plataformas digitales (Foto: Instagram/@miarubinlega)

“Fue muy especial y también queríamos empezar con algo popular. Justo fue lo que yo quiero mostrar en mi carrera: mostrar mucha versatilidad. Con mi papá ahorita estoy haciendo cumbia, mi próximo sencillo va a ser un género completamente distinto, ya vamos a hacer el video muy pronto, entonces me emociona eso en mi carrera y como Flecha marcó un inició muy bonito y especial para mí”, finalizó.

