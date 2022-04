Fans de Grupo Firme señalaron “latinofobia” en el Coachella 2022

Así fue la participación de Grupo Firme en el festival Coachella, en los EEUU

El pasado viernes 15 de abril comenzó el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, conocido popularmente como Coachella, en la edición de 2022, este evento estadounidense anunció la participación de talentos mexicanos como Grupo Firme, Natanael Cano, la Banda MS y Ed Maverick.

El primer día del Coachella, Grupo Firme se presentó de 19:10 a 20:00 horas en el escenario principal del festival, el cual se lleva a cabo desde el 2000 en Indio, California, Estados Unidos.

La alternativa para las personas que no pueden acudir de forma presencial al Coachella es seguir las presentaciones en el canal de YouTube, pero los fans de Grupo Firme no encontraron dicha transmisión y señalaron “latinofobia” en contra de los intérpretes de Ya supérame.

Los fans de Grupo Firme señalaron Latinofobia (Foto: Instagram/@grupofirme)

Mientras la agrupación deleitaba a los asistentes del festival en el escenario, sus fans emitieron comentarios como “Tres canales de Coachella en YouTube y Grupo Firme no será transmitido en ninguno? LATINOFOBIA”, “quiero ver a grupo firme en coachella pero no encuentro ningún live y youtube no lo trasmitirá” y “O sea Grupo Firme está haciendo historia y no los van a pasar? @YouTube @coachella”.

A los admiradores de Grupo Firme les pareció que la banda encabezada por Eduin Caz estaba sufriendo discriminación, pues todos los demás músicos, artistas y bandas si fueron transmitidos por internet. “Si se considera que la agrupación tocó en el escenario principal, es raro que no lo hayan puesto, cul*ros racistas”, comentó un internauta en Twitter.

Por su parte, el canal de YouTube de Coachella informó que la transmisión de Grupo Firme se llevaría a cabo en el segundo fin de semana del festival, es decir, algún día entre el 21 y el 24 de abril.

Este fue el mensaje de la cuenta oficial de Coachella (Foto: YouTube)

Sin embargo, los asistentes al Coachella que tuvieron la fortuna de ver en vivo a Grupo Firme compartieron pequeños clips de su presentación y calificaron el show como espectacular “Ok pero ¿Ya vieron la vibra mexicana en el escenario?” y “La están rompiendo” fueron solo algunos de los comentarios positivos.

Los reclamos sobre racismo, discriminación y latinofobia llegaron a oídos de los músicos de Grupo Firme, por lo que emitieron un mensaje a sus admiradores en su cuenta de Instagram, en el breve texto, dejaron en claro que el Coachella había sido una experiencia memorable y a la vez, les dieron las gracias.

“Viernes 15 de Abril Una historia que jamás lo olvidaremos Hicimos lo que teníamos que hacer y disfrutamos como teníamos que disfrutar, gracias a todos por siempre estar con nosotros defendiéndonos a capa y espada”, comenzaron en su mensaje, el cual acompañaron con los momentos más destacados de su presentación.

Grupo Firme agradeció a sus fans por defenderlos (Foto: Instagram/@grupofirme)

Finalmente los intérpretes de El tóxico escribieron lo siguiente: “Esperemos se sientan orgullosos de nosotros así como nosotros nos sentimos orgullosos de tener a los Fanaticos más chingones México presente en @coachella”.

Por dos fines de semana el Empire Polo Club, en Estados Unidos, recibirá a un gran número de artistas, mismos que con el paso de los años se han ido diversificando en cuanto a los géneros que tocan. Entre otros artista se encuentran Harry Styles, Billie Elish, The Weekend, Karol G y Doja Cat.

Otro mexicano que se presentará en el Coachella es Natanael Cano, pero su participación ocurrirá hasta el domingo 24 de abril, es decir, en el segundo fin de semana de este festival.

Grupo Firme se presentó el primer día del Coachella en el escenario principal (Foto: Instagram/@grupofirme)

Aunque ha habido artistas y bandas de México en diversas ediciones de Coachella, no todos han estado en el escenario principal, lo que se considera un gran logro en cualquier festival musical. En este espacio también ha estado Café Tacvba, que fue la banda pionera en participar hacia el 2003.

Cabe señalar que la Banda MS ya estaba anunciada desde 2020 en la edición que fue pospuesta por el Coronavirus, en ese momento, su anuncio causó un gran revuelo en redes sociales ya que en este festival figuran frecuentemente grupos en inglés. Esta agrupación realizará su show el próximo domingo 17 de abril de 15:20 a 16:10 horas.

