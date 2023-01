Quién es Claudia Ivette, la actriz que sostuvo un romance con Eugenio Derbez cuando tenía 17 y él 27

Claudia Ivette participó en producciones infantiles de Televisa (Fotos: Facebook/ Televisa)

La vida amorosa de Eugenio Derbez ha estado involucrada en constantes escándalos que ni su matrimonio con la cantante Alessandra Rosaldo ni el que tuvieran a la pequeña Aitana han frenado. Recientemente una actriz de la televisión mexicana que durante los años 80 y 90 tuvo gran auge, confesó que también fue parte de su lista sentimental, causando gran eco pues ella habría tenido 17 y él 27 años.

Claudia Ivette ha regresado a la mirada nacional luego de que en una entrevista para el canal del periodista Poncho Martínez detallara todo sobre la relación que tuvo con el comediante que en ese momento era 10 años mayor que ella y era menor de edad. Situación que ha generado gran interés en la vida personal y profesional de la actriz, que seguramente más de uno la asociará con Chiquilladas, aunque realizó otros importantes papeles.

El paso de Claudia Ivette por Televisa

La actriz destacó la caballerosidad de Eugenio Derbez, en los 80 (Foto: Facebook)

La actriz durante su niñez y adolescencia formó parte de más de un proyecto juvenil de la televisora de San Ángel, siendo el recordado programa de la generación de los años 80 el principal referente: Chiquilladas. Con una meta de audiencia infantil y realizado por niños famosos, en el que se podía ver musicales, parodias y sketch de telenovelas, programas y personalidades de esa época, este solo fue el inicio de su trayectoria en la pantalla chica.

A lado de otras estrellas como Carlos Espejel, Ginny Hoffman, Aleks Syntek, Lucero, Pierre Angelo, Marichelo Puente y una naciente rebelde Anahí, Claudia Ivette formó parte del exitoso programa, permitiendo adentrarse a otros proyectos con una temática similar.

El programa empezó con miembros como Carlos Espejel, Ginny Hoffman y Aleks Syntek (Foto: Instagram @chismografo_mx)

Alegrías De Mediodía fue un programa de televisión transmitido por Canal de las Estrellas entre 1980 y 1982. Es un programa de televisión dirigido a un público joven, ambientado en México Comenzó el 17 de febrero de 1980, y se transmitía de lunes a viernes de 3:30 a 4 de la tarde , siendo también parte de su currículum.

Una de las menciones honoríficas que posee es haber participado en el segmento infantil del exitoso programa Siempre en domingo, programa de televisión mexicano de variedades musicales conducido por Raúl Velasco y que fungió como el parteaguas de más de una carrera profesional de las estrellas.

Fue la voz de “Mimoso Ratón”

Odisea Burbujas inició en los 70 y finalizó en los 2000 (Foto: Instagram/@famososmexico)

La serie Odisea Burbujas es otro de los populares programas infantiles que mayor trascendencia tuvo en México, pues fue transmitida de 1979 hasta el año 2003. Si bien tuvo cambios en 1984, Claudia Ivette prestó su voz como actriz de doblaje para interpretar a uno de sus personajes principales del show: Mimoso Ratón.

Este es el proyecto por el cuál más se le recuerda a la actriz que si bien sigue activa con su carrera, lamentablemente ya no ha tenido algún otro proyecto que le de la misma luz nacional que tuvo durante el siglo pasado.

Eugenio Derbez y Claudia Ivette: ella 17 y él 27

El actor no ha dado declaraciones (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

“Yo tenía 17 años, estaba en ‘Los Gómez’, entré a los 15 y yo fui novia de Eugenio Derbez, él tenía 27 años de edad y yo 17, entonces ‘Chachita’ se enteró. Eugenio siempre ha sido muy romántico. Es muy creativo, te crea atmósferas, en verdad, entonces pues me dio la sorpresa, me habla y bla bla. Bajó al foro y ‘Chachita’ me dice ‘¿todo bien, qué pasó, cómo estás?’, y le digo ‘todo bien, es que ¿qué crees?, pues como que me anda echando los perros el Eugenio Derbez’”, recordó en dicha entrevista.

Las declaraciones de la actriz han generado gran polémica por el hecho de que ella era menor de edad en ese momento y el comediante le llevaba 10 años.

