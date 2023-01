Actriz de Chiquilladas sostuvo romance con Eugenio Derbez cuando era menor de edad

La relación sólo duró al rededor de siete meses (Foto: Instagram)

Al paso de los años desde su debut en el medio artístico, Eugenio Derbez ha dado muestras de sus dotes de galán pues no han sido pocas sus compañeras con quien se le ha relacionado amistosa y sentimentalmente.

Sobre ello habló la actriz Claudia Ivette, quien en su niñez y adolescencia formó parte de recordados programas de Televisa, como Alegría de mediodía, el segmento infantil de Siempre en domingo, y Chiquilladas, además de que también prestó su voz al personaje de " Mimoso Ratón” en la emblemática serie Odisea Burbujas.

Y es que la actriz que actualmente se mantiene alejada de la pantalla reveló que sostuvo un romance con Eugenio Derbez cuando ella tenía 17 años y él era 10 años mayor.

Claudia le dio vida a "Mimoso Ratón" en el programa Odisea Burbujas (Foto: Facebook)

Fue en una entrevista para el canal del periodista Poncho Martínez donde Claudia Ivette contó cómo se dio el acercamiento en el que habría tenido que ver la fallecida actriz Evita Muñoz Chachita.

La actriz contó que conoció al hijo de Silvia Derbez cuando trabajaba en el programa Nosotros los Gómez, donde compartía junto a Evita Muñoz y a quien la unía una relación cercana de amistad e incluso le daba consejos.

En "Nosotros los Gómez", Claudia Ivette alternó con Evita Muñoz y Freddy Fernández "El Pichi" (Foto: Archivo)

La emblemática “Chachita” del Cine de oro mexicano aconsejó a la entonces joven protagonista del programa de comedia cuando se enteró que estaba saliendo con el hoy productor, actor y comediante conocido internacionalmente.

Odisea Burbujas fue un programa infantil educativo cuyos personajes continúan en el imaginario del público mexicano (Foto: Instagram/@famososmexico)

“Yo tenía 17 años, estaba en ‘Los Gómez’, entré a los 15 y yo fui novia de Eugenio Derbez, él tenía 27años de edad y yo 17, entonces ‘Chachita’ se enteró”, recordó la actriz.

Claudia Ivette expresó que Derbez sabía cómo conquistar a las mujeres y contó que en una ocasión la llamó al foro de Nosotros los Gómez, situación a la que reaccionó Chachita.

“Eugenio siempre ha sido muy romántico. Es muy creativo, te crea atmósferas, en verdad, entonces pues me dio la sorpresa, me habla y bla bla. Bajo a foro y ‘Chachita’ me dice ‘¿todo bien, qué pasó, cómo estás?’, y le digo ‘todo bien, es que ¿qué crees?, pues como que me anda echando los perros el Eugenio Derbez’”, recordó.

"Chachita" aconsejó a Claudia Ivette sobre la edad de Derbez (Foto: Twitter@victoreverardo9)

Al enterarse de las pretensiones del productor de No se aceptan devoluciones, Evita Muñoz le pidió a Claudia que tuviera cuidado con los cortejos de Derbez.

“Me dice ‘¿Eugenio, el hijo de mi comadre Silvia Derbez?’, le digo, ‘sí’, y me dice ‘oye pero ¿cuántos años tiene Eugenio? 27 y tú Claudia, tienes 17′, y me pone cara de mamá, de verdad, y le digo ‘pues sí, pero..,’ y me dice ‘pues está bien, tú disfrútalo pero piensa algo, son 10 años de diferencia, 10 años, él te lleva y te trae, él ya tiene una hija’”, comentó refiriéndose a Aislinn Derbez, quien por entonces ya había nacido.

Según Claudia Ivette, en aquel tiempo Eugenio ya se había separado de Gabriela Michel, la mamá de Asilinn, y se dijo que se habían separado en malos términos. La ex Chiquilladas contó que aunque no le gustó del todo el consejo que le había dado su experimentada amiga, terminó por acabar su incipitente relación con el creador de Al derecho y al Derbez.

El comediante no le faltó el respeto a Claudia, entonces menor de edad (Instagram/@ederbez)

“A mí no me gustó mucho su consejo, pero le hice caso a final de cuentas, me hizo reflexionar varias cosas... Sí vivimos un romance pequeño, duramos como siete meses, pero bien bonito, iba por mí a la preparatoria en su carro. Muy bonito, un ser humano bello y me divertía mucho”, recordó.

Asimismo, la voz de “Mimoso Ratón” destacó que Eugenio nunca le faltó al respeto y se portó “como un caballero” con ella, por lo que nunca tuvieron ningún problema.

“La verdad es que yo lo disfruté mucho y en cuestión de romance, pareja, me fue bien, hasta me respetó bonito. Sí me enseñó cosas pero con un cierto límite que no se pasó de listo por su edad. Por lo menos conmigo fue un caballero porque no se pasó cuando se enteró que era virgen, no se pasó de la raya de ninguna manera”, concluyó Claudia Ivette.

