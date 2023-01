Geraldine Bazán rompió el silencio sobre clan Trevi-Andrade y esto opina de Gloria

Geraldine Bazán rompió el silencio sobre clan Trevi-Andrade (Fotos: Instagram/@geraldinebazan/ Archivo)

Luego de que una corte de distrito en Los Ángeles, California, diera a conocer que está en proceso una nueva demanda civil por corrupción de menores en contra de Gloria Trevi y Sergio Andrade, las experiencias de otras famosas sobre el nombrado clan han regresado, siendo la de Geraldine Bazán una de las más polémicas.

La villana de telenovelas contó cómo fue la experiencia de hacer una audición privada ante el ex productor musical de la cantante, provocando que su testimonio se viera involucrado en la situación mediática y legal que actualmente enfrentan ambos, algo por lo que ha tenido que responder a través de sus redes sociales, pues los fans de la intérprete de Todos Me Miran han exigido una postura clara.

La integrante del reality show Secretos de Villanas aseguró que nunca mencionó a Gloria Trevi al contar su experiencia con el que fue su pareja y productor de algunos de sus más grandes éxitos, por lo que descartó que la cantante tuviera algo que ver en el tema del cuidado de menores de edad dentro del mundo del espectáculo mexicano, tema que ha sido de su gran interés debido a que tiene dos hijas -con Gabriel Soto-.

(Foto: Twitter)

“Respecto a notas y comentarios surgidos a partir de una situación que conté, la cual viví en mi adolescencia en torno a la importancia del cuidado de los padres a sus hijos. Me parece muy importante aclarar que nunca mencioné a Gloria Trevi”, inició Geraldine Bazán en su cuenta de Twitter.

La actriz de Corona de Lágrimas agregó que como nunca vivió dicho momento oscuro de su adolescencia con la cantante mexicana, cuando creció se dio la oportunidad de conocerla y la comunicación fluyó de manera positiva, por lo que único que puede opinar sobre Gloria Trevi son cosas positivas, basadas en el respeto mutuo que se tiene así como a sus respectivas familias.

“Ya que no fue con ella con quién la viví, ahora como adultas hemos tenido la oportunidad de conocernos y me apena mucho estar en medio de estos comentarios con alguien de quién solo he recibido respeto. De igual manera recibe el mío Gloria Trevi para ti y tu familia”, finalizó la también modelo.

(Foto: Twitter)

Tras su declaración, la ex esposa de Gabriel Soto recibió una serie de menciones positivas por haber roto el silencio y dejar una postura clara sobre el clan Trevi-Andrade, debido a que en los últimos días más de una famosa del pasado nuevamente ha señalado a la cantante pop con dureza, aún cuando su juicio de hace casi 20 años la dejó fuera de toda acusación sobre el polémico caso que sacudió a México y Latinoamérica en los años 90.

“Bien por ti y que dejes en claro que una declaración al aire no debe quedar así”. “A favor o en contra, no importa, el punto es que hiciste lo correcto al ponerte de un lado y no dejar que los medios sigan especulando sobre algo que se toma a la interpretación”. “Por más famosas que sea lo que sea que quieran decir, dejen en claro un ‘sí’ o ‘no’ para que otros zopilotes no lo tomen como entretenimiento y oportunidad para poder conseguir algo de comer”, expresaron internautas.

“Me metieron a un cuartito”: su experiencia con Sergio Andrade

“Nos citaron, la verdad es que no se sabía hasta ese momento nada de lo que ocurrió después, y entonces mi mamá siempre iba conmigo. Yo me acuerdo que entramos en una casa y entonces a mí me metieron a un cuartito ‘aquí espérate y ve pensando porque vas a hacer una escena’ y entonces como que en otro cuarto tenían a otra de las niñas”, recordó Geraldine para Suelta La Sopa.

