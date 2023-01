Cata Domínguez, jugador del Cruz Azul, se disculpó por organizar fiesta con temática ‘narco’ a su hijo

E

El futbolista Julio César “Cata” Domínguez ofreció disculpas tras la polémica que generó por organizar una fiesta a su hijo con temática de “Narcos”; misma que dio a conocer en sus redes sociales aunque eso no apaciguó la molestia de miles de internautas que le han reprobado la idea hacía el menor de edad, así como la posible mala impresión que ocasionó en sus seguidores, que gran parte de ellos son niños.

“A la opinión pública: Ofrezco una sincera disculpa por las imágenes difundidas en mis redes sociales con relación a una fiesta infantil”, escribió el jugador del Cruz Azul en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter e Instagram, y en el cual negó que la organización y difusión de la celebración a su hijo Matías signifique la justificación o promoción de algún tipo de violencia.

El deportista tuvo que reconocer uno de los principales reproches que le hicieron saber en cuanto las imágenes se viralizaron en redes sociales: la narco cultura no deja una buena impresión sobre el país y menos a casi una semana de que los habitantes de Culiacán vivieran una violenta ola de terror por la recaptura de Ovidio Guzmán López, el hijo de El Chapo.

"El Cata" así festejó a su hijo (Foto: Instagram)

“Reconozco que estas no contribuyen a crear una mejor impresión de México y que ni yo, ni mi familia, promovemos o justificamos de ningún tipo de violencia”, agregó.

Haciendo mención de los valores que tiene como deportista, ser humano e integrante del equipo de fútbol con gran número de afición en diversos estados del país Azteca, El Cata Domínguez finalizó hablando sobre la trascendencia que sus actos en la cancha así como de forma social, pueden llegar a tener entre los más jóvenes que ven y siguen su trabajo profesional.

“Somos gente que impulsa el deporte en las nuevas generaciones, además de los valores y principios de una institución ejemplar, como lo es Club de Futbol Cruz Azul”, concluyó el jugador de La Máquina.

Comunicado emitido por el "Cata" Domínguez (Foto: Instagram/@ catadominguez04)

Aunque sus fieles seguidores respondieron de buena manera al comunicado en cada una de las redes sociales donde se difundió, los internautas en general han reprochado la acción e incluso algunos han exigido que se le imponga algún tipo de sanción dentro del equipo de fútbol o la Liga BBVA, pues aseguran que si bien fue fuera de la cancha, tiene trascendencia en ella por la cantidad de menores de edad que lo siguen.

“Increíble que el único castigo a una tontería de esta magnitud sea la presión social y la pérdida de seguidores”. “Como figura pública y sobre todo siendo futbolista es muy reprochable este tipo de cosas, no creo que sea algo que se solucione con un comunicado que seguramente ni escribiste tú”. “Una hoja en blanco con palabras que fueron todo menos algo que ahora te creamos”. “La narco cultura no tiene nada de divertida y menos para un menor de edad que se supone debes cuidar y educar”. “México bajo llamas por el gran problema que representa el narco en todos lados y no faltó el jugador sin cerebro que vio como buena idea hacerle una fiesta a su hijo con esa temática”, reaccionaron.

(Fotos: Instagram/@catadominguez04)

Dentro de las cuestiones temáticas que se utilizaron se ven gorras con las siglas “JGL”, mismas que tiene relación con el crimen organizado en especial con el narcotráfico en el país, al ser las iniciales de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. Hasta el momento el club no se ha pronunciado al respecto aunque se conoce que se encuentran en Tijuana, lugar donde realizaran su debut en el torneo ante Xolos.

