Santa Fe Klan y Maya Nazor podrían reconciliarse: así interactuaron el rapero y la influencer

La polémica historia entre Santa Fe Klan y Maya Nazor podría tener un nuevo giro y finalizar con las controversias, pues luego de que la influencer confirmara mediante sus redes sociales el distanciamiento, el rapero ha interactuado con ella, generando una alta expectativa entre sus fans, peculiarmente quienes le demandan a los dos el bienes de su hijo Luka.

Con una publicación en Instagram dedicada a expresar qué había sido su mejor momento o logro en el 2022, la joven de 23 años compartió que se trataba del menor, que actualmente tiene solo 6 meses de haber nacido. Pero nadie esperaba que el cantante fuera a reaccionar e incluso dedicar unas palabras para su actual ex pareja y madre de su hijo, pues el distanciamiento había generado grandes controversias.

“Sin duda eres y siempre serás lo mejor que me pasó este 2022″, escribió la influencer como descripción de una foto donde se le puede ver dándole un cálido beso al infante. Santa Fe Klan reaccionó colocando un like y una viral respuesta: “A mí también es lo mejor que me ha pasado”, ambos apoyando sus textos con emojis de corazones.

Ante la respuesta del rapero responsable de éxitos musicales como Te Iré a Buscar, Cuidando El Territorio, Grandes Ligas y Un Día Todo Se Termina, los fans de ambos no dejaron de etiquetar a la originaria de Cuernavaca, Morelos, algo que pudo haber motivado a que existiera una segunda respuesta que continuó alimentando la teoría sobre la reconciliación.

“Sí, ¡lo mejor que nos ha pasado sin duda!”, le respondió Maya Nazor a Santa Fe Klan provocando la euforia de los seguidores del rapero que esperaban una reconciliación, así como la furia de sus detractores y quienes le han solicitado a la también youtuber que el regreso no suceda, aún cuando es el padre de Luka.

“Neta que no esperaba esto para iniciar el 2023″. “Se sabe que son épocas de amor, unión y reconciliación, así que no dudo que venga una en camino”. “Ella le respondió, así que la teoría no es algo que suena muy descabellado o loco”. “Él no merece estar con una chava tan guapa y más si todo sobre la historia de que le puso los cuernos es real”. “Yo creo que no es una obligación tener que estar con el padre o la madre de un menor solo por él, así que esperemos el regreso solo sea por amor y no por dinero o lo anteriormente dicho”, reaccionaron.

Luka: la persona que unió a Santa Fe Klan y Maya Nazor

A solo meses de haber iniciado su relación sentimental - en el año 2021- los jóvenes de 23 años anunciaron en redes sociales la gran noticia de que llegaría al mundo un bebé suyo. El cantante, dio a conocer la noticia con una fotografía en la que aparece abrazando a su novia: “Bienvenido al mundo mi niño, aquí te espero hijo para cuidarte por siempre a ti y a tu mamá”, escribió el intérprete.

Sin embargo, a inicios de diciembre del 2022 ella compartió que la relación había terminado por un importante motivo: “Es difícil para mí hablar porque muchos y muchas de ustedes están siendo duros y están opinando cuando no saben la realidad de mi relación, no saben la realidad de nada. Yo no deje a Ángel, ni él me dejó a mí, fue una decisión que tomamos los dos y nada más nos separamos como pareja porque seguimos siendo familia, tenemos un hijo que yo amo con todo mi corazón y que él ama y que eso nunca va a cambiar”, dijo en un live.

