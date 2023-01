Ingrid Coronado arremetió en contra de Anna Ferro y Charly López: “Viven en una propiedad mía”

(Instagram/@charlylopezgar/@fernandodelsolar/@ingridcoronadomx)

A casi seis meses del sensible fallecimiento de Fernando del Solar, el duelo por su pérdida continúa dejando estragos en la vida de sus seres queridos. A pesar de ello, las cosas entre sus familiares parecen estar lejos de llegar a una tregua pues su ex esposa Ingrid Coronado balconeó la situación que está viviendo con la Anna Ferro, viuda del conductor, y quien fuera su marido, Charly López.

La ex presentadora de Venga La Alegría fue interrogada sobre la gran enemistad pública que se ha generado desde el sensible fallecimiento del conductor argentino, tema que la ha vuelto a poner en el radar nacional, aunque no de la forma que ella hubiera querido, pues en un reciente encuentro con la prensa aseguró que ya no quiere hablar más sobre el tema y los otros dos famosos.

“Ahorita en la calle hasta mis hijos me dicen ‘Mamá, eres bien famosa’, como que ha habido un cambio muy importante de la gente dándome cariño, vienen, me abrazan, me dicen que les ha ayudado conocer mi historia para elaborar sus propias historias”, compartió Ingrid Coronado.

La conductora aseguró que no ve los comentarios negativos sobre su persona (Foto: Instagram/@ingridcoronadomx)

Sin embargo, sus palabras dentro de la entrevista de Rosado siguen causando gran eco en la farándula mexicana, algo que le ha generado gran cantidad de detractores e insultos, aunque eso no es algo que vea ella: “En lo que me he fijado este tiempo es en los millones de comentarios favorables que hay, este video de Yordi tiene, no solamente ahí sino a través de mis redes sociales”.

Pese a ello, Anna Ferro y Charly López no son dos personas de las que quiera seguir hablando o entrando en un viral dimes y diretes, como ha ocurrido en los últimos seis meses: “Estar hablando de personas que llevan muchísimos años lucrando, hablando mal de mí, cuando deberían estar agradecidos porque viven en una propiedad mía, la verdad es algo que no tengo interés de hablar”.

La ex esposa de Fernando del Solar aseguró que son las otras cosas a las que se dedica en la vida, lo que la motiva y tiene su completa atención: “Soy una mujer que ha sacado a mis hijos adelante sola, trabajo en el radio, mi libró Mujerón está agotado y eso me llena de alegría, este año presento otro libro, voy a estar haciendo gira”.

Anna Ferro quiere seguir en contacto con los hijos de Coronado y del Solar (Instagram abbaferro8)

Aún con la negativa de su mamá, Anna Ferro no pierde la esperanza de que Luciano y Paolo vuelvan a tener comunicación y contacto con ella. Algo por lo que recientemente reapareció en las cámaras de TV Azteca para pedir una tregua e incluso expresó de forma pública que le gustaría tener contacto con los hijos de él con Coronado, pues los considera como si fueran “suyos” también.

“Amaría verlos, amaría estar en contacto con ellos porque ellos fueron como mis hijos también sin descartar a su mamá, porque su mamá tiene su lugar. Para Fer sus hijos eran lo más importante, tanto es así que los dejó super cubiertos en muchas cosas que no puedo y no quiero decir más”, expresó para el matutino de la televisora del Ajusco.

Aunque por ese lado las cosas podrían solucionarse pronto debido a la accesibilidad que aparentemente tendría la maestra de yoga, en el caso de su ex esposo no sería igual. En el programa Vivalavi, Charly López recordó una ocasión en que Ingrid Coronado le llamó para pedir su ayuda con los medios de comunicación que la estaban ‘atacando’ por Fernando del Solar.

Ingrid y Charly se conocieron en la agrupación "Garibaldi" (Foto: Twitter)

“Me dijo ‘quieres ver esto’, me pareció sorprendente. Me enseñó mensajes terribles de una persona que yo no conocía, de una persona que le deseaba cosas horribles a Fernando”, sentenció el famoso.

