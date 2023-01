Así fue como un héroe policía cargó a anciano lesionado tras accidente de la Línea 3 del Metro de la CDMX

Agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadad cargó a una persona herida en el choque de la Línea 3 [Foto: @c4jimenez/Twitter]

Dos trenes de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México se impactaron en el tramo que corre de Potrero a La Raza, en donde hubo varios heridos y lamentablemente una persona perdió la vida. En redes sociales se ha viralizado la imágem de un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quien cargó de la forma en que pudo a una persona que no podía caminar luego del terrible accidente.

La cuenta de Twitter del usuario Carlos Jímenez (@c4jimenez) mostró dos imágenes en donde se puede ver como el agente recorre las vías del Metro con un señor en sus brazos que se encontraba afectado luego del choque entre los dos convoyes. Con la descripción “CUANDO LA VOCACIÓN va MÁS ALLÁ del DEBER. Es un agente de @SSC_CDMX cargando, como puede, a un señor que no podía caminar tras el choque del @MetroCDMX. Así llegaron todos los equipos de rescate a ayudar a los heridos de esta mañana.”

Dentro de las imágenes que se agregaron en la publicación, se puede ver como el agente sigue el camino entre las vías, a un costado se puede ver a más personas que se dirigen hacía la estación más cercana. Frente a él se observa a otra persona, aparentemente un señor de la tercera edad, caminar mientras se toma una mejilla y por detrás más afectados lo acompañan.

Las personas tuvieron que caminar sobre las vías tras ser bajados de los trenes [Foto: @c4jimenez/Twitter]

La publicación ha generado distintas opiniones entre las personas que responden al Tuit, ya que mientras algunos lo ven como un acto heroico del agente de la SSC de la CDMX para otros se trata de algo que debe realizar como parte de su labor. Hasta el momento, las imágenes ya cuenta con más de 2 mil me gusta, 450 retweets y 54 mil visualizaciones, en donde se pueden encontrar los distintos comentarios.

“Es su obligación intervenir en siniestros. Ya dejen de agradecer que la gente haga aquello para lo que percibe un salario con el dinero de todos.” es uno de los comentarios que se puede encontrar, en donde distintas personas ya han respondido que ese no es el trabajo del agente sino la de prevenir los delitos. “Percibe su salario para prevenir el delito, no para cargar personas lesionadas, no hables sin saber.” es una de las primeras respuestas que se dio.

Otro usuario indicó que el agente que aparece en las fotografías es su prima, incluyendo una imagen del servidor público con su uniforme, aunque esta información no pudo ser confirmada y no se detalló el nombre del personaje que se puede observar. No descartamos que después se den a conocer detalles del persona que ha realizado este gesto que se encuentra fuera de las funciones que debe realizar.

El choque en la Línea 3 dejó un saldo de 59 heridos y una persona fallecida, aunque se desconocen más detalles de lo que pudo haberlo ocasionado el siniestro, la Jefa de Gobierno salió a dar una conferencia de prensa en donde informó que le brindará todo el apoyo necesario a los afectados. La Línea 3 se encuentra dando servicio de manera normal de Tlatelolco a Universidad, mientras que hay servicio provisional brindado por autobuses de Tlatelolco a La Raza.

No se ha detallado cuánto tiempo tardará en regresar a la normalidad el servicio de las estaciones en donde ocurrió el accidente, en donde también se encuentran trabajando peritos de la Ciudad de México.

