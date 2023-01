Heridos de gravedad, caos y un lento rescate: los videos del accidente de la Línea 3 del Metro CDMX

(Twitter)

Decenas de rescatistas y equipos de urgencias médicas se dirigieron a las inmediaciones de las estaciones del metro La Raza y Potrero durante la mañana del 7 de enero de 2023. Minutos antes, dos trenes que transitaban con dirección a la terminal de Universidad chocaron en el túnel interestación. Tras el percance, usuarios documentaron en videos los momentos de angustia que vivieron mientras esperaban el auxilio de autoridades.

Según se observó en los materiales que algunas personas difundieron en la red social Twitter, tras el colapso algunos de los vagones implicados en el choque sufrieron daños que destrozaron algunas de sus secciones como techos y muros. Como resultado, las personas procuraron movilizarse hacia los sectores menos afectados mientras intentaban establecer comunicación a través de sus dispositivos móviles.

Así la magnitud del accidente en el Metro de la CDMX...



¿Que opinas? pic.twitter.com/lmIuTOiRt4 — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) January 7, 2023

El impacto fue de tal magnitud que en algunos videos documentados desde el interior de los vagones puede observarse a las personas accidentadas en vagones contiguos. Y es que el brusco acercamiento entre carros provocó que las puertas que conectan uno con otro se abrieran, así como la ruptura de cristales.

Las personas menos afectadas tras el choque y que pudieron tener mayor consciencia de la situación en instantes posteriores aprovecharon para auxiliar a aquellas que padecieron lesiones de gravedad. Si bien en algunas secciones del accidente las víctimas pudieron guardar la calma mientras los rescatistas y paramédicos se aproximaban hacia el lugar, el apremio se apoderó en otros sectores.

Ya en el #MetroCDMX reportando para #RubrikNews. Pude ver al menos 10 lesionados, 4 prensados y un muerto por el choque de Línea 3 @MetroCDMX pic.twitter.com/kDArfBTF6J — Daniel🏛🎍 (@Danielrubrick) January 7, 2023

“Córranle más rápido. Nos urge, nos urge, por favor”, gritaron algunas personas desde el interior del convoy mientras veían la movilización de los cuerpos de emergencia a lo largo de la vía con dirección a la terminal de Indios Verdes.

“Aquí de este lado en la parte de atrás está deteriorado (...) No se vayan a bajar porque la vía tiene electricidad (...) No podemos salir (...) Hay mucho humo (...) ¿Están bien los de atrás?”, pronunciaron los usuarios en medio de la confusión durante los instantes posteriores al choque, de acuerdo con otro de los videos publicados por medio de la red social Twitter.

“HAY NIÑOS!"

Son imágenes tomadas desde el interior de uno de los vagones del @MetroCDMX q chocó esta mañana.

Informa @martibatres q hay:

-4 personas PRENSADAS

-10 HERIDAS trasladados a hospitales

-1 persona FALLECIDA.

Agentes de @SSC_CDMX y bomberos rescatan a la gente. pic.twitter.com/sz2BLJgIu0 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 7, 2023

Al enterarse del incidente, las autoridades ordenaron el cierre de las dos estaciones más cercanas al lugar y evacuaron a los usuarios que se encontraban en los andenes a la espera del convoy. Desde ese momento se volvió prioritario el acceso de los paramédicos y rescatistas a la instalación, aunque algunos de los usuarios reportaron que tardaron entre 30 y 40 minutos en recibir ayuda.

“Hay gente atorada, tardó mucho la ayuda. Nos estaban pidiendo que no grabemos. No nos querían ayudar. Había gente que necesitaba salir porque estaba atorada y nadie nos ayudó (...) nada más sentí el impacto, nos chocaron pero no recuerdo más realmente. Nos chocaron”.

CAMINARON POR EL TÚNEL PARA SALIR DEL VAGÓN CHOCADO DEL #MetroCDMX



Así salieron los usuarios en medio de la oscuridad para ser atendidos por paramédicos tras el choque de trenes pic.twitter.com/yvt2y3n32z — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) January 7, 2023

Desde el momento del impacto, algunas personas pudieron abandonar el lugar a pie por medio de la estación Potrero. Mientras tanto, los cuerpos de seguridad comenzaron el rescate de las personas atrapadas entre los escombros.

De acuerdo con el reporte emitido por las autoridades de la Ciudad de México, se realizó el traslado de 59 personas a varios hospitales cercanos. Entre ellas se encontró el conductor de uno de los trenes cuyo estado es reportado como grave. De igual forma, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno, confirmó el fallecimiento de una mujer de 25 años.

