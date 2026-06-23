¿Se puede pedir alcohol en restaurantes durante la Ley Seca para el partido de México vs Chequia?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las restricciones en la venta de alcohol durante la Ley Seca por el partido de México vs Chequia generan dudas entre los asistentes y restauranteros de la capital.

Aunque la medida busca prevenir desórdenes públicos, las reglas para restaurantes presentan matices importantes que vale la pena detallar.

Áreas y horarios de aplicación en CDMX

La prohibición de venta de bebidas alcohólicas comenzará el 24 de junio a las 15:00 y se mantendrá hasta las 7:00 del día siguiente.

Esta restricción se concentrará en el perímetro A del Centro Histórico, así como en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

La decisión fue comunicada por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México a través de la Gaceta Oficial.

El objetivo es controlar el flujo de personas y evitar incidentes tras experiencias previas donde las celebraciones masivas generaron acumulación de basura y alteraciones al orden.

Las autoridades especificaron que la medida se dirige principalmente a tiendas de conveniencia, supermercados y abarrotes, que no podrán vender alcohol en ningún formato durante el periodo señalado.

La Ciudad de México implementa la prohibición de venta de alcohol en el Centro Histórico,(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Pueden los restaurantes servir alcohol durante la Ley Seca?

La restricción general establece la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado para consumo fuera de los establecimientos o en inmediaciones de pantallas sobre Paseo de la Reforma.

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No obstante, la normativa contempla una excepción para los restaurantes y similares:

Se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas al copeo, siempre que se acompañen de alimentos, en restaurantes, salones de fiestas, hoteles, clubes privados, cines, teatros y auditorios con autorización vigente.

Esta excepción solo aplica en el interior del establecimiento y no autoriza la venta para llevar ni el consumo en espacios públicos.

El acuerdo responde a la necesidad de equilibrar el control social con la operación habitual de sectores turísticos y gastronómicos.

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Durante la Ley Seca por el partido de México vs Chequia, los restaurantes de las zonas afectadas podrán servir alcohol al copeo junto con alimentos dentro del local, siempre y cuando cuenten con la autorización correspondiente. Tiendas, supermercados y expendios de bebidas alcohólicas deberán suspender totalmente la venta hasta el fin de la restricción.

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Sanciones en caso de incumplimiento

Zonas y sanciones por la Ley Seca en el partido México vs Chequia

El Perímetro A del Centro Histórico , donde se ubica el FIFA Fan Fest del Zócalo, será una de las principales áreas afectadas.

La restricción también impactará colonias de la alcaldía Cuauhtémoc: Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc .

El objetivo, según autoridades, es evitar excesos y alteraciones durante las concentraciones de aficionados.

Las sanciones a comercios que violen la Ley Seca pueden ir desde 351 hasta 2.500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa montos considerables y la posibilidad de clausura o confiscación de mercancía.

En el caso de personas que consuman bebidas alcohólicas en la vía pública, la Ley de Cultura Cívica contempla multas de 21 a 30 UMA, equivalentes a entre 2.463 y 3.519 pesos. También se prevén arrestos de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas, dependiendo de la falta.

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Las autoridades reiteraron que el propósito principal es que los aficionados vivan la pasión del fútbol sin excesos, minimizando riesgos y daños al entorno urbano.