Qué documentos necesitas para que tu mamá cobre la Pensión Mujeres Bienestar sin salir de casa

Miles de mujeres mexicanas con movilidad limitada pueden acceder a la Pensión Mujeres Bienestar gracias a opciones pensadas para ellas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas familias mexicanas buscan alternativas para que sus madres accedan a la Pensión Mujeres Bienestar sin complicaciones.

Una de las inquietudes más frecuentes surge cuando la beneficiaria no puede acudir personalmente a cobrar su pensión debido a problemas de salud o movilidad.

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Esta situación plantea la necesidad de conocer si existen mecanismos que permitan realizar el trámite sin salir de casa y cuáles serían los pasos y documentos necesarios.

Facilidades para personas con movilidad reducida

Actualmente, no existe la opción de hacer el registro para la Pensión Mujeres Bienestar completamente en línea.

La Secretaría de Bienestar requiere que el registro a la se realice de manera presencial en el módulo asignado según el domicilio de la solicitante.

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Sin embargo, existen alternativas oficiales para quienes presentan dificultades de movilidad: es posible nombrar a una persona auxiliar para apoyarla en trámites futuros relacionados con la pensión.

Este mecanismo está pensado para que nadie quede excluido del programa por motivos de salud o movilidad.

Si la beneficiaria tiene problemas de movilidad, puede designar a una persona auxiliar que la apoye en gestiones de la pensión. (Gobierno de México)

Documentos obligatorios para el registro con persona auxiliar

Para hacer el registro del auxiliar, ambas personas deben acudir juntas al módulo correspondiente.

La persona auxiliar debe presentar la misma documentación que la titular:

Acta de nacimiento .

Identificación oficial vigente (por ejemplo, credencial para votar o pasaporte).

CURP en formato reciente.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses (puede ser de luz, agua, teléfono, televisión por cable, internet, constancia vecinal, ejidal o municipal).

Teléfono de contacto.

De este modo, se asegura que el apoyo continúe en caso de que la titular no pueda realizar trámites posteriores de manera personal.

¿Por qué es importante la documentación completa y vigente?

El cumplimiento de los requisitos documentales es fundamental para evitar demoras o rechazos en el trámite.

Tener a la mano los documentos actualizados permite que la inscripción se realice en una sola visita y sin contratiempos.

La CURP, por ejemplo, debe estar impresa en su versión más reciente, ya que el formato actualizado agiliza la validación de datos.

El comprobante de domicilio debe reflejar la residencia actual; documentos con antigüedad mayor a seis meses pueden ser motivo de rechazo.

La identificación oficial debe estar vigente y en buen estado, con fotografía y datos legibles.

En el caso del acta de nacimiento, es recomendable que sea reciente, aunque no se exige una fecha específica de expedición.

La persona auxiliar debe presentar la misma documentación que la titular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso para registrar a tu mamá en la Pensión Mujeres Bienestar en el módulo

1. Ubica tu módulo de registro: Localiza el módulo de Bienestar más cercano a tu domicilio usando las herramientas digitales del gobierno.

2. Verifica el calendario por apellido: Consulta las fechas asignadas según la letra inicial del primer apellido de la beneficiaria. El registro presencial sigue un calendario alfabético para una mejor organización.

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3. Prepara los documentos necesarios: Junta en original y copia los documentos requeridos.

4. Acude presencialmente en la fecha y horario indicados: Preséntate en el módulo el día correspondiente, entre las 10:00 y las 16:00 horas. Lleva todos los documentos completos y en orden.

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5. Nombramiento de persona auxiliar: Si tu mamá lo desea o lo requiere, puede designar una persona auxiliar durante el registro. Esta persona debe acompañarla al módulo y presentar los mismos documentos (original y copia).

6. Entrega de documentos y llenado de formatos: El personal del módulo revisará los documentos, llenará los formatos necesarios y entregará el comprobante de registro.

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7. Espera la validación y la notificación: Una vez validada la información, autoridades del programa informarán sobre la fecha y el lugar para la entrega de la tarjeta donde se depositará el apoyo económico.

Esta infografía detalla los documentos obligatorios para el registro en la Pensión Mujeres Bienestar de la Secretaría de Bienestar, cubriendo requisitos tanto para la solicitante como para su persona auxiliar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para evitar fraudes durante el trámite

Es fundamental estar alerta ante posibles intentos de fraude. No existe un registro oficial en línea para nuevas incorporaciones a la Pensión Mujeres Bienestar.

Cualquier página web o persona que solicite datos personales o cobros para realizar el trámite debe considerarse sospechosa.

Para evitar riesgos, consulta únicamente los portales y líneas telefónicas oficiales.

La información sobre la ubicación de módulos y requisitos se encuentra en el sitio web de los Programas para el Bienestar y en la línea de atención mencionada.

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Recuerda que la documentación debe entregarse únicamente al personal acreditado durante el registro en módulos oficiales.

Si se presentan dudas sobre el proceso, se recomienda consultar los canales oficiales del programa social.

Cumplir con los requisitos y seguir las indicaciones oficiales asegura que el proceso sea transparente, gratuito y sin riesgos para las beneficiarias y sus familias.

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