Cuál es la planta que se usa para tratar dolores de cabeza y malestares asociados a la menopausia

La hierba Melisa cuenta con múltiples beneficios (foto: wikimedia)

La planta Melisa, también conocida como toronjil, se trata de una hierba que posee un característico olor cítrico, la cual comúnmente es utilizada para tratar dolores de cabeza y calmar malestares asociados con la menopausia.

Cuáles son los beneficios del té de sauco, según expertos Además de sus propiedades curativas, en algunas regiones del país es utilizada para preparar vino VER NOTA

Contiene propiedad estimulantes, estomacales, aromáticas, carminativas y antiespasmódicas, sus hojas, flores y tallos de Melisa son usados en la medicina herbolaria para tratar principalmente los siguientes síntomas:

- Tratar estados depresivos y nerviosos.

Cuáles son los beneficios de consumir cacahuates, según expertos Incluir en la dieta diaria dicha botana puede traer a la salud de los consumidores varias aportaciones positivas VER NOTA

- Combatir el insomnio.

- Dolores de cabeza.

Se acerca el Blue Monday: Consejos para prepararse para el día más triste del año Se trata de un lunes que puede afectar el estado de ánimo de las personas debido a varios factores VER NOTA

- Trastornos relacionados con la menopausia.

- Afecciones cardíacas.

También es considerada como aliada para combatir malestares estomacales y respiratorios, tales como: tos y bronquitis. A su vez, es implementada en procedimientos culinarios para aromatizar vinagres de hierbas y como ingrediente adicional en algunos licores, ya que sus hojas se pueden consumir en ensaladas y sopas.

Ayuda a tratar síntomas de la menopausia (Gettyimages)

Debido a su agradable aroma, las flores y hojas secas se pueden añadir en almohadillas herbales, a su vez de las sumidades floridas se logra extraer el aceite esencial de melisa, mismo que es empleado en la preparación de jabones, cosméticos, lociones, etc., además, es una buena planta melífera.

Generalmente se vende en forma de múltiples productos, los cuales son indicados para contrarrestar estados de tensión y trastornos emocionales, por ejemplo: angustia, insomnio, y ansiedad, ya que los artículos contienen M. officinalis sola, misma que está asociada a la valeriana y pasionaria.

¿Cómo se utiliza?

- Uso interno: recomendado para combatir afecciones nerviosas como; depresión, nerviosismo, palpitaciones, insomnio, dolor de cabeza, molestias estomacales y respiratorias. Para preparar una infusión únicamente se necesita una cucharada del vegetal para dejarla reposar en un litro de agua recién hervida, se puede beber una taza 3 veces al día.

- Uso externo: utilizado para tratar el herpes simple cutáneo. Para lo cual, la misma preparación de infusión se emplea en lavados o compresas.

No se debe administrar a mujeres embarazadas pues puede provocar complicaciones (foto: wikimedia)

Provoca efectos antiespasmódicos, antivirales, carminativos, estomacales y sedantes. Se recomienda tener precauciones con algunas personas, por ejemplo: no se debe administrar a mujeres embarazadas ni durante la lactancia, tampoco a niños menores sin supervisión médica. No es aconsejable su uso junto a hormonas tiroideas, ya que tiene un carácter de auxiliante sintomático y no reemplaza las indicaciones dadas por el médico en el tratamiento de una enfermedad.

Cabe mencionar que la menopausia es una etapa que se presenta entre los 40 y 50 años en las mujeres debido a los cambios hormonales, físicos y emocionales, los cuales traen consigo el fin de los ciclos menstruales, a pesar de que es un proceso biológico natural, los síntomas pueden llegar a afectar las actividades diarias de quienes pasan por ella.

De acuerdo con el sitio Mayo Clinic, entre los principales síntomas conducentes a la menopausia están la ausencia del periodo menstrual, sofocaciones, sequedad vaginal, escalofríos, problemas del sueño, sudores nocturnos, cambios en el estado de ánimo, aumento de peso y metabolismo lento, afinamiento del cabello, piel seca, pérdida de volumen en los senos y falta de energía, entre otros.

A pesar de que la ciencia ha avanzado mucho hoy en día y se cuentan con medicamentos que pueden ayudar a hacer más llevadera la menopausia, existen personas que buscan tener la menos cantidad de medicinas en su cuerpo, por tal motivo recurren a remedios naturales como lo es la hierba Melisa. Sin embargo, en muchos casos la menopausia no llega a requerir de tratamientos médicos, puesto que se puede recurrir a la medicina para aliviar los signos de la misma y manejar los trastornos crónicos que conlleva el envejecimiento.

SEGUIR LEYENDO: