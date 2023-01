Fan ID no será obligatorio durante el inicio del Clausura 2023

Unas 16.000 mexicanos se han anotado en el FAN ID (REUTERS/Kai)Pfaffenbach

Para el Clausura 2023 una de las medidas que tomó la Liga MX junto a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) para regular los accesos a los fanáticos del balompié mexicano fue la adición del Fan ID el cual permitirá tener un registro mayormente controlado para poder acceder a cualquier estadio mexicano.

En un principio la medida del Fan ID se tuvo contemplada para su implementación desde el arranque de la Liga MX en su Jornada 1, sin embargo, recientemente el presidente de la liga mexicana, Mikel Arriola aseguró que este cambio sería gradual en todos los inmuebles del fútbol mexicano.

Fue en una entrevista para Récord donde el mandamás del balompié nacional dijo: “No aplica todavía de manera obligatoria en ningún estadio, es un sistema centralizado en la Liga MX y en todos los estadios se implementa en las fases correspondientes”, enfatizó.

Mikel Arriola sostuvo que el club Querétaro cumplirá su sanción por la riña en el Querétaro vs Atlas (Foto: Twitter/ @LigaBBVAMX)

Durante el arranque de las Liga MX —que iniciará el 6 de enero de 2023— empezará la implementación de este requisito para las personas que ingresen a los estadios. De acuerdo a Andoni Arriola Peñalosa se pondrán a fuera de los estadios módulos de asistencia para poder realizar el registro del Fan ID.

A esto se le suma el comunicado compartido que emitió la FMF y la Liga BBVA MX, el Fan ID se dará por etapas: “La primera de sensibilización y registro, posteriormente de obligatoriedad para el ingreso a todos los partidos de la Liga BBVA MX. Para las ligas de Expansión y Femenil también se implementará más adelante”, aclararon.

Cuando las autoridades del futbol mexicano presentaron el Fan ID aseguraron que la implementación de este registro será de forma paulatina en los primeros meses de 2023, por lo que en las primeras jornadas del torneo podría no ser relevante. Pero cuando se llegue a la modalidad obligatoria, los fans que no la tengan podrían perderse el partido de su equipo pues no podrían ingresar a los estadios.

El #Clausura2023 se acerca y si vas a ir al Estadio, esto te interesa 👇 🤓



Recuerda que para entrar a apoyar a tue equipo necesitas tu #FanID. Aquí te mostramos paso a paso como obtenerlo.



Regístrate ➡️ https://t.co/5KIXPnTMr5#LigaBBVAMX | @IncodeIdentity pic.twitter.com/WfL5KlH59C — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 9, 2022

El Fan ID es una identificación personal que proporciona información básica del aficionado —como su nombre, fotografía, edad—; este registro se realizará solo una vez ya que sirve para ingresar a todos los estadios en los que compiten los 18 clubes de la Liga MX y tiene validez para todo el torneo.

La implementación de esta mediada se dio a raíz de los hechos violentos el pasado marzo del 2022 en el estadio La Corregidora de Querétaro. El titular de la Liga MX aseguró que la implementación de ID “es una medida histórica para el fútbol en México”.

“Marca un antes y un después, vamos a maximizar la seguridad y la experiencia de nuestros aficionados en los estadios de la Liga MX”, presumió.

Mikel Arriola expresó su apoyo para mejorar a la Selección Mexicana (Foto: Twitter/ @MikelArriolaP)

Arriola Peñalosa aseguró que esta acción disminuirá la violencia en los estadios, para que no se repitan sucesos como el de Querétaro, en el que hubo 26 aficionados heridos, y se termine con el grito homofóbico, que le ha costado a la Federación Mexicana de Fútbol poco más de 656.400 dólares.

“La llegada del FAN ID a todos los estadios de la Liga MX habla del gran compromiso que tenemos con nuestros aficionados en todas las plazas, con la manera en la que queremos que vivan su experiencia en los partidos de fútbol, mejorando considerablemente su seguridad al asistir a los estadios, generando espacios sanos y familiares”, agregó en un encuentro con los medios.

