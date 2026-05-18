Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 18 de mayo

En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,12 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,15% respecto al precio de cierre anterior de 20,15 pesos mexicanos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,64%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 7,68%.
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El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua durante un día. La volatilidad actual se sitúa en 3,86%, por debajo de la volatilidad de referencia del 6,13%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.
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