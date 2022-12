Rogelio Funes Mori rompió el silencio sobre su poca participación en Qatar 2022

Foto de archivo del delantero Rogelio Funes Mori, uno de los cinco jugadores que causó baja de la selección de México. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 30 de junio de 2022. REUTERS/Henry Romero

La decisión al atacante de los Rayados de Monterrey, Rogelio Funes Mori a la Copa del Mundo causó una ola de reacciones contra el entonces técnico nacional, Gerardo Martino quien en su deseo de contar con un “9″ al ataque decidió decantarse en el de la Pandilla sobre Santiago Giménez del Feyenoord.

Sin embargo, Funes Mori contó con pocos minutos durante la justa mundialista, los cuales llamaron la atención de la opinión pública pese a ser uno de los recurrentes durante la gestión de Martino, ante esto, el Mellizo rompió el silencio sobre su falta de oportunidades en Qatar 2022.

Fue en una entrevista para ESPN donde Fune Mori dio a conocer sus impresiones por la falta de minutos en la Copa del Mundo: “No (ningún sentimiento con Martino), nada más no jugué por decisión de él, respeto las decisiones, el técnico tiene que tomarlas y nada más no jugué por eso, pero estaba bien físicamente, me sentía bien, así que nada más”, declaró

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Saudi Arabia v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 30, 2022 Mexico's Rogelio Funes Mori and Luis Chavez look dejected after the match as are eliminated from the World Cup REUTERS/Matthew Childs

El jugador de Rayados también habló sobre su futuro y lo que viene para él en el futbol mexicano.”Obviamente, mi cabeza está en Rayados, nunca quise salir por nada, yo sigo acá, estoy muy contento, es mi casa y quiero renovar, ahora renové pilas para empezar de la mejor manera.

Para finalizar hizo especial hincapié en que sigue teniendo relación con los de Monterrey: “Tengo todavía contrato vigente, un año y medio me queda, así que estoy feliz”, apuntó para ESPN.

En el balompié argentino, Funes Mori debutó con River Plate en 2009, de ahí dio el salto de calidad a Europa con el Benfica portugués por una temporada y después pasó por el Eskisehirspor turco para otra. Desembarcó en México con los Rayados de Monterrey para el verano de 2015.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Fans in Mexico City watch Saudi Arabia v Mexico - Mexico City, Mexico - November 30, 2022 A Mexico fan wearing a mask reacts in Mexico City during the Saudi Arabia v Mexico match REUTERS/Henry Romero TPX IMAGES OF THE DAY

La afición le reclamó los resultados al Tata Martino en su arribo al Aeropuerto de la CDMX

Gerardo Martino fue recibido en medio de una ola de reclamos y gritos al momento de su llegada a la Ciudad de México el domingo 4 de diciembre, luego de que el Tri fuera eliminado en la fase de grupos en el fueal momento de su llegada a la Ciudad de México el domingo 4 de diciembre, luego de que elfuera eliminado en la fase de grupos en el Mundial Qatar 2022.

Acompañado de algunos miembros de su cuerpo técnico y demás jugadores del conjunto azteca, el Tata arribó a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pero se reservó dar declaraciones tras los resultados obtenidos en el certamen mundialista, en el que quedó en la tercera posición del Grupo C, pues solo logró sumar 4 puntos.

Soccer Football - International Friendly - Mexico v Iraq - Estadi Montilivi, Girona, Spain - November 9, 2022 Mexico's Rogelio Funes Mori celebrates scoring their second goal REUTERS/Albert Gea

El Tata Martino mantuvo un semblante serio ante las cámaras y medios de comunicación, sin pronunciar comentario alguno sobre su salida de la Selección Mexicana y su desempeño en Qatar 2022. “Profesor, la afición quiere respuestas”, le gritaban al estratega argentino quien vestía una chamarra café.

Al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también arribaron jugadores como Alexis Vega, Kevin Álvarez, Uriel Antuna, Alfredo Talavera, Henry Martin y Luis Chávez, pero tampoco emitieron declaraciones ante los reporteros, aunque algunos sí repartieron fotografías y autógrafos. “No nos dejan hablar”, dijo el mediocampista del Cruz Azul, Carlos Rodríguez, tras su llegada la CDMX.

Qué dijo el presidente de la FMF tras la caída de México en Qatar 2022

Sobre la caída del Tricolor en la Fase de grupos de Qatar 2022, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) Yon de Luisa salió a dar la cara para hablar de la “restructuración” que tendrán al interior del seleccionado y la Liga MX como la “multipropiedad y el ascenso y descenso”, así como los jugadores “extranjeros” de cara al próximo Mundial que será en México, EEUU y Canadá 2026.

